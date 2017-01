Michael Brielow Samstag, 14.01.2017 | 10:38 Uhr

Bin mal gespannt wann dann die Bild Zeitung die erste FAKE Anzeige an der Backe hat, gestern wäre zum Beispiel schon eine fällig geworden, man berichtet fast 1 ganzen Seite, Stellverteter von Gauland: Herr Kallwitz soll junge Mädchen sexuell bedrängt/belästigt haben bei einer Veranstaltung der JA, die Anzeige wurde anonym gestellt, die Staatsanwaltschaft würde ermitteln, bitte was will die Staatsanwaltschaft hier ermitteln ?????Es gab solche Vorfälle nicht, von wem diese anonyme Anzeige kommt wird jedem klar sein, es ist Wahlkampf und wie sagte noch mal ein führender Genosse vor Monaten, wir müssen Sie mit allen Mitteln bekämpfen, übrigens nur zum Vergleich, es gab Sylvester in Köln über 1000 Anzeigen, aber keine anonymen und viele Täter wurden ermittelt aber nur 1 Verurteilung, alles klar in Deutschland ????