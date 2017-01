Lehrermangel an Grundschule in Eberswalde

Eine Grundschule in Eberswalde (Barnim) versucht, den Lehrermangel mit Hilfe der Eltern auszugleichen. Elternsprecher Steven Muggelberg sagte dem rbb am Dienstag, vier Lehrerstellen seien dort dauerhaft unbesetzt. Deshalb seien die Eltern aufgerufen, im Unterricht mitzuhelfen und würden dies auch tun. Man spreche sich in der Elternversammlung ab und gehe mit in den Unterricht, um die Lehrer zu unterstützen.

In der Schule mit 380 Kindern fallen wöchentlich 50 bis 100 Unterrichtsstunden aus. Eine dritte Klasse hat keine Leiterin mehr und die Sonderpädagoginnen haben keine Zeit für Förderstunden.

Die Gruppe der BVB/Freie Wähler im Brandenburger Landtag fordert, mindestens 5.500 neue Lehrer für das Land einzustellen, und nicht nur 4.000, wie derzeit geplant. "Wir haben es landesweit mit massivem Unterrichtsausfall zu tun", begründet der Abgeordnete Peter Vida die Forderung.