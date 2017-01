Aufblühen der Sozialdemokraten - "Schulz-Effekt" sorgt für Neueintritte in der SPD

30.01.17 | 15:05 Uhr

Die Nominierung von Martin Schulz als Kanzlerkandidat der SPD bringt der Partei in Berlin und Brandenburg einen enormen Mitgliederzuwachs. Brandenburgs Ministerpräsident Woidke zeigt sich nach Schulz' erster Rede als Herausforderer begeistert.

Die SPD profitiert überall vom "Schulz-Effekt". Seit dem vergangenen Dienstag sind allein in Berlin 285 Neumitglieder in die Partei eingetreten. An diesem Tag hatte das SPD-Präsidium den früheren EU-Parlamentspräsidenten Martin Schulz als Kanzlerkandidaten und Nachfolger von Sigmar Gabriel an der Spitze der Partei nominiert. Der Berliner Landesverband hat knapp 17.500 Mitglieder. Im vergangenen Jahr waren etwa 1.000 Berliner neu in die SPD eingetreten. Dass es jetzt fast 300 in nur einer Woche taten, sei außergewöhnlich, hieß es am Montag aus Parteikreisen. Zuletzt hatte es nach der Wahl von US-Präsident Donald Trump im November eine Eintrittswelle gegeben. Damals zählte die Partei im ganzen Monat allerdings nur 230 Neumitglieder.

Rekordmonat auch in Brandenburg

Auch bei der Brandenburger SPD hat die Kanzlerkandidatur von Schulz für eine Eintrittswelle gesorgt. Allein seit Schulz' Rede am Sonntag habe es rund 20 Eintritte gegeben und damit so viele wie sonst in einem ganzen Monat, sagte Parteisprecher Matthias Beigel am Montag. "Es ist ein Rekordmonat wie seit Langem nicht mehr." Im Januar habe es bislang mehr als 60 Parteieintritte gegeben. Das ist mehr als dreimal so viel wie gewöhnlich.



Mit 6.040 Parteibüchern war die SPD in Brandenburg zu Jahresbeginn in Mitgliederzahlen die zweitstärkste Partei nach der Linken mit 6.220 Mitgliedern. Bis Jahresende könnten die Genossen laut Beigel nun aufholen.



Bundesweit sind in den vergangenen Tagen mehr als 1.300 Menschen in die SPD eingetreten, 400 Anträge gingen alleine am Sonntag online

Zum Anhören Audio: 30.01.2017 | Radioeins | Dietmar Woidke - "Sowas habe ich noch nicht erlebt" Brandenburgs Ministerpräsident war im Willy Brandt-Haus als Martin Schulz seine erste Rede als Kanzlerkandidat der SPD hielt. "Es war ein sehr schöner Moment. Das ganze Willy Brandt-Haus hat gestanden."

Schulz will nicht am Katzentisch sitzen

Brandenburgs Ministerpräsident Dietmar Woidke (SPD) zeigt sich ebenfalls begeistert von der Atmosphäre in seiner Partei. Wie er dem rbb sagte, sei die Stimmung am Sonntag im Willy-Brandt-Haus einzigartig gewesen. "Ich bin seit 25 Jahren SPD-Mitglied, aber solche Momente habe ich eigentlich selten erlebt", sagte er Radioeins. Im Bezug auf Schulz' Ankündigung bei der Bundestagswahl stärkste politische Kraft in Deutschland zu werden, sagte Woidke, ein klares Ziel sei wichtig. Wenn Schulz Dinge verändern wolle, sei es wichtig, Kanzler zu sein und nicht nur "am Katzentisch" in der Koalition zu sitzen. Er wolle nicht betteln, so Woidke.

Richtiges Gefühl für die Menschen

Dass Schulz in erste Linie Europapolitiker ist, halte er für einen Vorteil, sagte Woidke. Die meisten Menschen wüssten genau, was Europa bedeute - etwa 70 Jahre Frieden und Wohlstand. Zudem sei der europäische Binnenmarkt der größte Absatzmarkt für deutsche Produkte. Alles was Europa betreffe, betreffe auch jeden Einzelnen in Deutschland. Diese Worte von Schulz, könne er nur unterstreichen. Auf Erfahrung in der Bundesregierung komme es nicht an, so der Ministerpräsident weiter. "Schulz war elf Jahre lang Bürgermeister und hat das richtige Bauchgefühl für die Menschen."