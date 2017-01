Der Berliner Senat will die Polizei nach dem Terroranschlag auf einen Weihnachtsmarkt massiv aufrüsten. Geplant sei unter anderem, neue Pistolen, Maschinenpistolen und Schutzwesten anzuschaffen, sagte Innensenator Andreas Geisel (SPD) am Montag anlässlich der ersten Klausurtagung der neuen rot-rot-grünen Landesregierung. Großveranstaltungen sollen künftig per Videoüberwachung zusätzlich gesichert werden. Zudem kündigte der Senat an, etwa 100 Fahrzeuge der Feuerwehr besser auszustatten und den Digitalfunk zu verbessern. Insgesamt will die Landesregierung im Rahmen eines sogenannten Sicherheitspakets in diesem Jahr 45 Millionen Euro ausgeben. Am 19. Dezember war ein Terrorist mit einem Lastwagen in den Weihnachtsmarkt auf dem Berliner Breitscheidplatz gerast und hatte zwölf Menschen getötet.



Eine generelle Ausweitung der Videoüberwachung, wie von der SPD bereits im Vorfeld der Klausur gefordert, wurde auf der Klausur allerdings nicht beschlossen. So soll es auch künftig keine dauerhafte Videoüberwachung kriminalitätsbelasteter Orte geben. Dieser SPD-Vorschlag stieß bei den Koalitionspartnern Linke und Grüne bereits vor der Klausur auf Ablehnung. Sie verwiesen darauf, dass damit keine Straftaten verhindert würden, und eine solche Überwachung aus Datenschutzs-Sicht höchst problematisch sei.

Geisel legte auf der Tagung ein 10-Punkte-Sicherheitspaket vor. Darin forderte er neben der Ausweitung der Videoüberwachung auch mehr Präventionsarbeit, Angebote zur Deradikalisierung und eine schnellere Rückführung von Flüchtlingen ohne Bleiberecht.