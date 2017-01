Brandenburgs Ministerpräsident Woidke findet eine Fußfessel für islamistische Gefährder sinnvoll. Auch die Brandenburger CDU will sich profilieren: in den Moscheen des Landes solle nur noch auf Deutsch gepredigt werden.

Brandenburgs Ministerpräsident Dietmar Woidke (SPD) hat sich dafür ausgesprochen, islamistische Gefährder mit elektronischen Fußfesseln zu kontrollieren. "Für Gefährder halte ich eine Fußfessel selbstverständlich für sinnvoll - egal welcher Nationalität", sagte Woidke dem Berliner "Tagesspiegel" (Montag). Er stellt sich damit an die Seite von Bundesjustizminister Heiko Maas, der sich am Sonntag ebenfalls für die Fußfessel aussprach.

Justizminister Maas will Gefährder mit elektronischen Fußfesseln überwachen lassen. Außerdem will er sie leichter in Abschiebehaft nehmen, wenn sie ausreisepflichtig sind, die Herkunftsländer aber keine Pässe bereitstellen. mehr auf tagesschau.de

Innenminister Karl-Heinz Schröter (SPD) forderte mehr Videoüberwachung öffentlicher Bereiche. "Wir sind verrückt, wenn wir die Menschen um ihre Handy-Fotos und -Videos bitten müssen, weil wir selbst keine Aufnahmen haben", sagte Schröter in einem Interview mit den Zeitungen "Bild" und "B.Z." (Montag). In Bezug auf rechtliche Hürden durch das Datenschutzgesetz sagte er, da müsse man etwas ändern.

Auch die Brandenburger CDU – derzeit nicht in der Landesregierung – diskutiert ein Konzept für mehr Sicherheit. Am Montag soll auf einer Klausurtagung ein Papier verabschiedet werden, in dem unter anderem gefordert wird, dass in Brandenburger Moscheen nur noch auf Deutsch gepredigt werden. Zudem sollen Verbote von Vereinen mit islamistischem und terroristischem Hintergrund konsequent umgesetzt werden.

Als weiteren Beitrag zu mehr Sicherheit sieht die CDU sogenannte Ausreisezentren. "Bei ausländischen Staatsangehörigen müssen alle aufenthaltsrechtlichen Sanktionsmöglichkeiten genutzt werden, um sie möglichst schnell in ihre Herkunftsländer zurückzuführen." Die Landesregierung solle "eine allgemeine Rückführungseinrichtung" für ausreisepflichtige Ausländer errichten, in der Extremisten und Terroristen in einem abgegrenzten Bereich in Abschiebegewahrsam genommen werden könnten.