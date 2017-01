Video: Abendschau | 19.01.2016

Humboldt-Universität Berlin - Uni-Besetzer suchen nach Strategien im Fall #holmbleibt

20.01.17 | 11:27 Uhr

Die Besetzer des Instituts an der Humboldt-Universität wollen sich argumentativ für ihren weiteren Kampf rüsten. In einer Diskussion über die Holm-Debatte am Freitag wollen sie Strategien entwickeln, wie es jetzt für sie und in der Stadt weiter gehen soll.

Die Besetzung des Sozialwissenschaftlichen Instituts geht weiter. Die Studierenden wollen, dass ihr Dozent Andrej Holm wieder eingestellt wird. Um den auf unbestimmte Zeit angelegten Protest mit Argumenten zu unterfüttern, haben die Besetzer für Freitagabend zu einem Strategietreffen eingeladen. Damit soll eine Antwort auf die Frage: "Wie weiter mit #holmbleibt?" gefunden werden.

Holm soll aus politischen Gründen entlassen worden sein

In der Einladung auf der Facebook-Seite "Holm bleibt" heißt es, es soll besprochen werden, was "die letzten Wochen in der Stadt durch die Debatte um Andrej Holm als wissenschaftlichen Mitarbeiter und ehemaligen Staatssekretär ausgelöst worden ist". Als Ergebnis sollten möglichst konkrete Handlungsperspektiven stehen für die protestierenden Aktivisten, aber auch für die Stadtgesellschaft stehen. Die Besetzer argumentieren, dass die Entlassung Holms kein arbeitsrechtlicher Schritt gewesen sei, sondern eine politische Entscheidung, die sich gegen dessen kritische Forschung richte. "Da Andrej Holm aktiv stadtpolitische Missstände benannte, sehen wir die Entlassung auch als Angriff auf die Arbeit der stadtpolitischen Initiativen", heißt es weiter. Deshalb geht die Einladung für die Diskussion ausdrücklich auch an sämtliche stadtpolitischen Initiativen Berlins. Am Ende solle es eine gemeinsame Strategie geben, um die Entlassung Holms rückgängig zu machen und die Anliegen der stadtpolitischen Initiativen zu stärken.



Unterstützung von Studentenvertretungen

Nachdem die HU-Präsidentin Sabine Kunst am Mittwochnachmittag mitteilte, dass Holm von der Universität gekündigt werde, besetzten Studierende das Institut (ISW). Wie sie per Twitter mitteilten, bleibt das ISW auf unbestimmte Zeit besetzt, "bis unsere Forderungen erfüllt sind". Lehrveranstaltungen soll es auch am Freitag keine geben. Die Studierenden fordern in einer schriftlichen Mitteilung, die Entlassung Holms rückgängig zu machen oder alternativ eine neue, unbefristete Stelle für ihn am Institut zu schaffen. Die Protestierenden erhalten Unterstützungen von anderen Studentenvertretungen der Stadt. Die Landes-Astenkonferenz etwa forderte Regierungschef Michael Müller (SPD) auf, den "rechtlich nicht haltbaren Rauswurf" zu stoppen. Der studentische Zusammenschluss kritisiert die geplante Entlassung Holms als politisch motiviert. Müller müsse die "selbst angefachte Hexenjagd auf Holm" beenden, wenn er als Wissenschaftssenator glaubwürdig bleiben wolle.

HU bedauert die Entscheidung

Die HU machte am Donnerstag klar, dass sie trotz der Proteste an der Entlassung Holms festhält. "Die Entscheidung der Präsidentin steht. Wir erwarten nun die Stellungnahme des Personalrates", erklärte ein HU-Sprecher. Die Humboldt-Universität will das Arbeitsverhältnis mit dem Stadtsoziologen Andrej Holm beenden. HU-Präsidentin Kunst erklärte am Mittwoch, sie bedauere die Entscheidung, weil die Humboldt-Universität zu Berlin einen renommierten und anerkannten Stadtsoziologen mit großer wissenschaftlicher Reputation verliere. Die Kündigung beruht ihren Worten zufolge nicht auf der Tätigkeit von Holm für das Ministerium für Staatssicherheit (MfS), sondern einzig darauf, dass er die HU hinsichtlich seiner Biografie getäuscht und auch an dem wiederholt vorgebrachten Argument der Erinnerungslücken festgehalten habe.

Holm hatte seine Stasi-Tätigkeit verschwiegen

2005 hatte Holm bei seiner Einstellung in einem Fragebogen die Frage, ob er hauptamtlich bei der Stasi tätig war, verneint. Auch in "verschiedenen Lebensläufen" habe er zu verschleiern versucht, dass er Offiziersschüler des MfS war. "Dies ist arbeitsrechtlich eine arglistige Täuschung", sagte Kunst. Mitte Dezember habe er der HU einen neuen Lebenslauf zugesandt, in der die Tätigkeit als Offiziersschüler gegenüber der HU erstmals erwähnt worden sei.