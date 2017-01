Video: Abendschau | 20.01.2017 | Zu Gast im Studio: Raed Saleh (SPD)

Abgeordnetenhaus-Fraktion tagt in Erfurt - Saleh will stärkeres soziales Profil für Berliner SPD

20.01.17 | 19:06

Berlins SPD-Fraktionschef Raed Saleh hat an seine Partei appelliert, sich stärker ihrer Wurzeln zu besinnen und auf eine sozialere Politik zu setzen. "Wir waren mal die Partei, die den sozialen Aufstieg für alle wollte", sagte Saleh am Freitag zum Auftakt einer Klausurtagung der SPD-Fraktion in Erfurt. "Da müssen wir wieder hin." Die SPD müsse deutlich machen, dass sie eine gerechtere Gesellschaft und niemanden zurücklassen wolle, betonte Saleh. "Die SPD muss sich den ganz konkreten Problemen des Alltags stellen." Als Beispiel nannte der Politiker prekäre Arbeitsverhältnisse oder auch die Sorge vor immer teurerem Wohnraum.



Rot-Rot-Grün soll "Erfolgsmodell" werden

Die SPD-Abgeordneten wollen sich auf ihrer Klausurtagung auf die Schwerpunkte für das laufende Jahr verständigen. "Wir müssen den Menschen deutlich machen, dass Rot-Rot-Grün eine Politik für alle Berlinerinnen und Berliner macht", sagte Saleh. "Es ist auch ein Experiment, ein Experiment, dass gelingen muss und gelingen." Der Fraktionschef zeigte sich überzeugt, dass sich eine erfolgreiche Politik der neuen Regierung für die SPD schon bei der Bundestagswahl am 24. September auszahlen könne. "Wir wollen alles daran setzen, dass das Modell Rot-Rot-Grün in dieser Stadt ein Erfolgsmodell sein wird."

Waren sich in jüngster Zeit nicht immer grün: Michael Müller und Raed Saleh

Kein Wort zum Streit über Videoüberwachung

Gut einen Monat nach dem Terroranschlag an der Gedächtniskirche ging Saleh auch auf das Thema Innere Sicherheit ein, bei dem es zuletzt nicht nur zwischen den Koalitionspartnern, sondern auch innerhalb der SPD Misstöne gab. "Wir müssen Stärke zeigen, aber nicht überreagieren", sagte er. Einen Überwachungsstaat wolle niemand. Aber man könne jetzt nicht so tun, als wäre nichts gewesen. Wenn es in der Bevölkerung ein großes Sicherheitsbedürfnis gebe, müsse sich die SPD dem stellen.