Gespräche am Montag - Rot-Rot-Grün will Regierungskrise abwenden

16.01.17 | 10:57 Uhr

Die Stasi-Debatte um den umstrittenen Staatssekretär Andrej Holm in Berlin hat das Zeug zur Regierungskrise. Nun herrscht hektische Betriebsamkeit hinter den Kulissen. SPD, Linke und Grüne wollen das Schlimmste verhindern.

SPD, Linke und Grüne in Berlin wollen am Montag versuchen, ihren Streit wegen des stasibelasteten Bau-Staatssekretärs Andrej Holm (parteilos) beizulegen. Der Regierende Bürgermeister Michael Müller (SPD) hatte am Wochenende angekündigt, Holm entlassen zu wollen. Damit hatte er die Linke, die den Stadtsoziologen in den rot-rot-grünen Senat entsandt hatte, auf die Palme gebracht.

Die Fraktionschefin der Grünen, Antje Kapek, sagte am Montag im rbb-Inforadio, Müllers Schritt komme für sie nicht überraschend. Sie hoffe, dass die nächsten Tage eine Lösung bringen, die weder bei der rot-rot-grünen Koalition noch bei Andrej Holm Schaden verursachen. Man müsse auch Wege finden, wie man künftig in solchen Fällen miteinander umgeht.

Sie verstehe zwar, dass man bei den Linken nicht glücklich über die aktuelle Situation sei. Aber das übergeordnete gemeinsame Ziel sei wichtiger: "Das ist eine Neuausrichtung der Berliner Wohnungspolitik - und dafür, glaube ich, lohnt es sich jetzt auch, sich zusammen zu raufen und weiter zu machen", so Kapek.

Entscheidung "zwischen Holm und R2G"

Nach wochenlanger Debatte über den wegen des Umgangs mit seiner Stasi-Vergangenheit umstrittenen Andrej Holm hatte der Regierende Bürgermeister Michael Müller am Samstag ein Machtwort gesprochen: Holm müsse sich einen anderen Job suchen. Linken-Kultursenator Klaus Lederer zeigte sich in der rbb-Abendschau entrüstet über Müllers Entscheidung und sagte: "Wir müssen uns nun entscheiden zwischen Andrej Holm und R2G" - also dem Fortbestand des rot-rot-grünen Bündnisses.

Dem Stadtsoziologen Andrej Holm wird vorgeworfen, nicht ausreichend über seine Stasi-Vergangenheit informiert zu haben. Er hatte 2005 bei seiner Einstellung als wissenschaftlicher Mitarbeiter an der Berliner Humboldt-Universität in einem Personalbogen verschwiegen, dass er hauptamtlicher Mitarbeiter der Stasi war.

Kipping: Müller will von SPD-Problemen ablenken

Müllers Aufforderung, den Rücktritt Holms einzuleiten, rief auch Resonanz auf Bundesebene hervor. Die Bundesvorsitzende der Linkspartei, Katja Kipping, kritisierte dieses Vorgehen scharf. "Ich empfehle der SPD, zuerst eigene Probleme zu klären", sagte Kipping der "Berliner Zeitung" (Montag). Von diesen wolle Müller mit der Entlassung Holms ablenken, so Kippings Vorwurf. "Die Aussagen von Müller zu Andrej Holm sind eher Ausdruck dafür, dass die Berliner SPD zerstritten ist". Kipping hatte Holm zuvor als "großartige Besetzung" bezeichnet. Man habe ihn wegen seines Einsatzes für die Interessen von Mietern zum Staatssekretär gemacht.

Kapek: Start der Koalition "anders erhofft"

Neben der Auseinandersetzung um den Staatssekretär Holm war der Start der rot-rot-grünen Koalition auch geprägt von einer heftigen öffentlichen Kontroverse innerhalb der SPD über den Umgang mit der Videoüberwachung: SPD-Fraktionschef Raed Saleh kritisierte in einer Rede massiv, den Beschluss der Koalition, keine permanente Videoübewachung einzusetzen. Dafür kassierte Saleh am Montag nun scharfe Kritik von sechs SPD-Kreischefs. Den Start der rot-rot-grünen Koalition habe sie sich "anders erhofft", sagte Grünen-Fraktionschefin Kapek am Montag.