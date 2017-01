Im Prozess um den Brandanschlag auf eine Turnhalle in Nauen hat die Staatsanwaltschaft ihre Anklage eingeschränkt. Wenn das Gericht dem Antrag folgt, können die Angeklagten aus der rechten Szene auf mildere Strafen hoffen.

Im Potsdamer Prozess gegen sechs Männer aus der rechten Szene, die im August vorletzten Jahres eine Turnhalle in Nauen (Havelland) angezündet haben sollen, hat die Staatsanwaltschaft einen wichtigen Anklagepunkt zurückgezogen. Staatsanwalt Nils Delius beantragte, den Vorwurf der Bildung einer "kriminellen Vereinigung" fallenzulassen. Dieser Punkt betrifft fünf der sechs Angeklagten.

Staatsanwalt Nils Delius beantragte außerdem, den Vorwurf gegen einen Angeklagten zu streichen, er habe eine Bombe vor einem Supermarkt gezündet. Dieser Anschlag war einem mutmaßlichen Komplizen Schneiders zugerechnet worden. Schneider soll nun auch nicht mehr wegen einer Farbbeutelattacke auf ein Parteibüro der Linken strafrechtlich verfolgt werden.



Am Rande des Verfahrens habe Delius, so die Nachrichtenagentur dpa, von "prozessökonomischen Gründen" gesprochen. Zum Nachweis dieser Anklagepunkte müssten weitere Beweise erhoben werden, bei ihrem Wegfall könnte sich die Staatsanwaltschaft auf andere Anklagepunkte konzentrieren.

Weiterhin bestehen bleibt aber der Tatvorwurf an die Männer, im August 2015 eine Turnhalle in Nauen angezündet zu haben, die als Notunterkunft für Flüchtlinge vorgesehen war. Bei dem Anschlag war die Halle vollständig zerstört worden.



Die Strafkammer will bis zum nächsten Verhandlungstag darüber sowie über weitere Anträge der Anklagebehörde entscheiden.