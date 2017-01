Die Unterstützer heben die Verdienste Holms als Stadtsoziologe und Mietenexperte hervor und weisen die Kritik an seiner Stasi-Vergangenheit und seinen Umgang damit zurück. Man unterstütze die Reformpolitik, für die Holm stehe, und wolle nicht, "dass problematische biografische Gruppenzugehörigkeiten Menschen für alle Zeit von der aktiven Teilhabe am politischen Geschehen ausschließen", heißt es in der Online-Petition. "Das wäre zutiefst undemokratisch, denn in der Demokratie zählt immer die einzelne Stimme und der Einzelfall."

Am Donnerstag endet die Frist, in der Holm eine Erklärung bei der Humboldt-Universität (HU), seinem bisherigen Arbeitgeber, abgeben muss. Der Stadtsoziologe hatte eingeräumt, in einem Personalfragebogen der HU im Jahr 2005 falsche Angaben zu seiner hauptamtlichen Stasi-Tätigkeit in der Wendezeit gemacht zu haben. Er habe das aber nicht wissentlich getan.

Nachdem die Universität entschieden hat, wie sie mit dem Verhalten Holms und seiner Erklärung dazu umgeht, wollen Bausenatorin Katrin Lompscher (Linke) und der Senat bekannt geben, ob der 46-Jährige im Amt des Staatssekretärs bleibt oder nicht.

Auch das Berliner Abgeordnetenhaus debattiert am Donnerstagabend über den Fall Holm. Die FDP hat beantragt, seine Ernennung zu missbilligen. Dass die Abgeordneten darüber abstimmen, gilt als unwahrscheinlich. Die SPD will den Vorgang vielmehr in einen Parlamentsausschuss überweisen.