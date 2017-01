Nach Äußerungen über Holocaust-Mahnmal in Berlin - Linken-Abgeordnete zeigen AfD-Politiker Höcke an

18.01.17 | 17:00 Uhr

Thüringens AfD-Chef Björn Höcke hat mit einer Rede für einen Eklat gesorgt. Unter anderem sprach er in Dresden - offensichtlich mit Bezug zum Holocaust-Mahnmal in Berlin - von einem "Denkmal der Schande". Nun prasselt Kritik aus allen Parteien auf Höcke ein, selbst aus der eigenen. Israels Botschafter fordert eine Entschuldigung.



Es gibt ein internes Strategiepapier der Alternative für Deutschland, dass die Partei mit politisch grenzwertigen Eskapaden gezielt provozieren und Stimmung machen möchte. Und sich damit einen Schub für den Bundestagswahlkampf im Herbst erhofft. Doch Thüringens AfD-Landesvorsitzender Björn Höcke hat die Grenzen der Provokation nun wohl zu sehr ausgelotet. Eine Rede von Höcke sorgt für bundesweiten Protest, selbst aus den eigenen Reihen gibt es Kritik.

Höcke spricht von "Denkmal der Schande"

Höcke hatte am Dienstag in Dresden unter anderem mit impliziertem Bezug zum Denkmal für die ermordeten Juden Europas in Berlin von einem "Denkmal der Schande" gesprochen.

Im Internet kursiert ein Video, in dem Höcke bei einer Veranstaltung der Jungen Alternative in Dresden an einer Stelle wörtlich sagt: "Wir Deutschen, also unser Volk, sind das einzige Volk der Welt, das sich ein Denkmal der Schande in das Herz seiner Hauptstadt gepflanzt hat." An anderen Stellen seiner Rede nannte er die Entnazifizierung nach dem Zweiten Weltkrieg eine "Rodung der deutschen Wurzeln" und verglich Bundeskanzlerin Angela Merkel mit DDR-Staats- und Parteichef Erich Honecker.

Mehrere Strafanzeigen in Berlin und Dresden

Politiker aller Parteien, selbst der eigenen, sowie der Zentralrat der Juden reagierten empört. Israels Botschafter Yakov Hadas-Handelsman forderte eine Entschuldigung bei den Opfern des Nationalsozialismus. Berlins Regierungschef Michael Müller (SPD) erklärte am Mittwoch, Höcke habe mit seiner Rede den ideologischen Kern der rechtspopulistischen Partei offenbart. "Höcke hat erneut die Maske fallen lassen: Er nutzt bewusst eine Wortwahl, die den Holocaust mit über sechs Millionen jüdischen Todesopfern relativiert." Mit dem gezielten Tabubruch zeige der AfD-Politiker, dass "Menschenfeindlichkeit, Antisemitismus und blanker Rassismus" Kern seiner Partei seien. "Wir werden nicht zulassen, dass die Hetze der AfD die Politik in Deutschland bestimmt", versprach Müller.



Für Höcke könnte die Rede sogar strafrechtliche Folgen haben: Diether Dehm, Berliner Bundestagsabgeordneter der Linken, erklärte am Mittwoch auf seiner Webseite, dass er gegen Höcke wegen Volksverhetzung Strafanzeige gestellt habe. Höcke zeige, dass "Geschichtsrevisionisten und rechtsextreme Chauvinisten" bei der Alternative für Deutschland ihr neues Zuhause finden sollten, erklärte der Linken-Politiker seine Strafanzeige. Die beiden Vorsitzenden der Linksfraktion im Bundestag, Sahra Wagenknecht und Dietmar Bartsch, folgten diesem Beispiel: "Das ist schlicht Nazi-Diktion", hieß es in einem Tweet der Linksfraktion. Auch andere Politiker betonten, dass sie Höcke anzeigen wollen. Bei der Staatsanwaltschaft Dresden sind ebenfalls Strafanzeigen gegen Höcke eingegangen.

Disziplinarverfahren gegen den Lehrer Höcke gefordert

Abgeordnete und Vertreter der NSU-Nebenklage, darunter die Berliner Bundestagsabgeordneten Eva Högl (SPD) und Özcan Mutlu (Grüne), forderten derweil in einem Brief an den hessischen Kultusminister, ein Disziplinarverfahren gegen Höcke einzuleiten. Der AfD-Politiker ist verbeamteter Lehrer im Bundesland Hessen und aufgrund seiner Abgeordnetentätigkeit im Freistaat Thüringen im ruhenden Verhältnis, könne aber jederzeit wieder unterrichten, argumentierten sie.

AfD-Provokation Eklat im Brandenburger Landtag - AfD-Abgeordneter nach Goebbels-Vergleich ausgeschlossen "Goebbels für Arme" - mit diesen Worten beleidigte AfD-Politiker Andreas Kalbitz einen CDU-Politiker in der Haushaltsdebatte im Brandenburger Landtag. Nachdem Kalbitz des Saales verwiesen wurde, folgte ihm die ganze Fraktion. Provokation geglückt - doch auch bei inhaltlicher Parlamentsarbeit glänzt die AfD oft durch Abwesenheit.



Höcke fühlt sich missverstanden

Höcke selbst hat mit Unverständnis auf die massive Kritik reagiert. Die Auslegung, dass er das Holocaustgedenken der Deutschen kritisiert habe, sei eine "bösartige und bewusst verleumdende Interpretation", erklärte Höcke am Mittwoch in Erfurt. Er habe mit seiner Äußerung den Holocaust, "also den von Deutschen verübten Völkermord an den Juden, als Schande für unser Volk bezeichnet". Die Deutschen müssten sich der "immensen Schuld" bewusst sein. Sie sei Teil ihrer Geschichte. "Aber sie ist eben nur ein Teil unserer Geschichte", erklärte der AfD-Politiker.

Kritik auch aus der AfD