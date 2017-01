Streit um US-Panzer in Polen

In den nächsten Tagen soll der Transport von Panzern und militärischem Material in Polen ankommen. Die USA unterstützen damit ihre NATO-Partner in Osteuropa, die russische Militäraktionen fürchten.

Auch die Linkspartei äußerte sich kritisch über die Militäroperation. "Panzer schaffen keinen Frieden - nirgends", hieß es in einer Erklärung des brandenburgischen Parteivorsitzenden Christian Görke. Eine Truppenverlagerung in einem solchen Ausmaß sei Teil immer weiterer Aufrüstung und Provokationen. Görke kündigte friedliche Proteste seiner Partei dagegen an.