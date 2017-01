Aus Protest gegen die Entlassung des stasibelasteten Andrej Holm von der Humboldt Universität besetzen seit Mittwochabend Studierende das Institut für Sozialwissenschaften. Nach rbb-Informationen sind mehrere hunderte Personen vor Ort. Sie fordern, die Entlassung Holms rückgängig zu machen oder alternativ eine neue, unbefristete Stelle am Institut für Holm zu schaffen . "Wir werden die Besetzung bis Freitag fortsetzen und kritische Seminare und Diskussionsveranstaltungen durchführen", sagte ein Studierendensprecher rbb|24 am Donnerstagabend.

Die Protestler haben einen eigenen Twitter-Account mit @holmbleibt eingerichtet. Darauf berichten sie etwa darüber, dass die Polizei in der Nacht das Institutsgebäude durchsucht habe und eine Person festgenommen worden und wieder freigelassen worden sei. Sie schreiben inzwischen auch, dass der Einsatz mit etwa 15 Beamten "angeblich nichts mit der Besetzung des Instituts zu tun" gehabt habe, sondern eine Person wegen einer "externen Sache" gesucht worden sei.

Die Berliner Polizei bestätigte rbb|24, dass es einen Einsatz in der Nacht an der Humboldt-Universität gegeben habe. Sprecher Martin Dams, sagte, der Einsatz an der HU habe nichts mit der Aktion innerhalb des Gebäudes zu tun gehabt. Vielmehr seien gegen 1.20 Uhr zwei Frauen an der Außenfassade beobachtet worden, die Graffiti an die Wand eines Hauses der Universität sprühten. Eine Frau sei geflüchtet, die zweite - eine 27-Jährige - sei festgenommen worden und nach Aufnahme der Personalien wieder frei gelassen worden.

Die Studierenden weisen zudem darauf hin, dass das Verhalten der Polizisten in der Nacht "rabiat" und "unverhältnismäßig" gewesen sei. Diese Verhalten verurteilten sie, heißt es weiter.