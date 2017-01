Trotz Streit innerhalb der Berliner SPD - Saleh beharrt auf mehr Videoüberwachung

23.01.17 | 09:44 Uhr

Trotz Kritik aus der eigenen Partei hat SPD-Fraktionschef Raed Saleh seine Forderung nach mehr Videoüberwachung wiederholt. Jede Festnahme eines Täters schütze die Bürger. Eine Umfrage in Brandenburg ergab indes eine hohe Zustimmung zu mehr Videoüberwachung.



SPD-Fraktionschef Raed Saleh hat seine Forderungen nach mehr Videoüberwachung erneuert, obwohl er für einen ersten Vorstoß Mitte Januar aus den eigenen Reihen kritisiert worden war.



Es sei wichtig, Kriminalitätsschwerpunkte wenigstens zeitweise mit Kameras zu überwachen, sagte saleh am Montag dem rbb-Inforadio. Er betonte, es gehe ihm dabei nicht um Kameras an sich, sondern um das Thema Sicherheit. "Man kann mit Videokameras keine Straftat verhindern, aber sehr wohl Folgetaten", sagte Saleh. "Und man kann sehr wohl dafür sorgen, dass die Opfer eine gewisse Ruhe bekommen, weil man weiß, dass die Täter festgenommen worden sind." Oft begehe ein Täter mehrere Straftaten. "Wenn es uns gelingt, Folgetaten zu verhindern, ist das auch Opferschutz."

Mitte Januar hatte Saleh in einer Rede im Abgeordnetenhaus den rot-rot-grünen Senatsbeschluss kritisiert, die Videoüberwachung nach dem Terroranschlag nicht flächendeckend auszuweiten. Danach warfen ihm Berliner SPD-Politiker vor, er sei der im Senat vereinbarten Linie einer Sicherheitspolitik mit Augenmaß in den Rücken gefallen. Der rot-rot-grüne Senat will die Videoüberwachung nur aus konkretem Anlass und zeitlich begrenzt einsetzen.

Bündnis will Gesetzentwurf erarbeiten

Unterstützung bekommt Saleh hingegen von einem neuen Bündnis für mehr Videoüberwachung. Zu diesem gehören u.a. Ex-Justizsenator Thomas Heilmann (CDU), Neuköllns früherer Bürgermeister Heinz Buschkowsky (SPD), der ehemalige Generalsuperintendent der Evangelischen Kirche Martin-Michael Passauer und die Bundesfrauenbeauftragte der Deutschen Polizeigewerkschaft, Sabine Schumann.



Das Bündnis sieht in der Videoüberwachung großes Potenzial für die Verbrechensaufklärung, den Opferschutz und die Prävention. Gleichzeitig müssten die gewonnenen Daten geschützt werden, heißt es. Geplant ist, einen Gesetzentwurf für Berlin zu erarbeiten.



Brandenburg mehrheitlich für mehr Videoüberwachung

In Brandenburg ergab unterdessen eine Umfrage, dass die Mehrheit der Bürger für mehr Videoüberwachung ist. In einer Forsa-Umfrage im Auftrag der "Märkischen Allgemeinen", die das Blatt am Montag veröffentlichte, befürworten 87 Prozent von insgesamt 1.003 Befragten zusätzliche Kameras an Bahnhöfen und anderen öffentlichen Plätzen.

Große Zustimmung gab es vor allem bei SPD-, CDU- und AfD-Anhängern: Während 91 Prozent der SPD-Sympathisanten mehr Kameras wollten, sind es bei CDU und AfD jeweils 96 Prozent. Bei Anhängern von Linkspartei und Grünen sagen zwei Drittel Ja zu mehr Videoüberwachung.

Jeder Fünfte meidet Großveranstaltungen

Als Allheilmittel gegen Kriminalität und Terror galten die Kameras bei den Befragten jedoch nicht: 52 Prozent der Befragten gaben an, dass sie sich an kameraüberwachten Orten nicht sicherer als an anderen Orten fühlten.



Gleichzeitig erklärte eine Mehrheit, dass der Terroranschlag vom Berliner Breitscheidplatz ihr Sicherheitsgefühl beeinflusst hat. Ein Fünftel erklärten, dass sie Großveranstaltungen mieden. Knapp die Hälfte betonte, dass sie Fußballspiele oder Konzerte zwar besuchten, dabei aber ein ungutes Gefühl hätten. Unter AfD-Anhängern ist die Furcht, dass es zu weiteren Anschlägen kommt, besonders hoch: 91 Prozent von ihnen machen sich große bis sehr große Sorgen.



Terroranschlag Thema im Berliner Innenausschuss

In der Berlin geht unterdessen die Aufarbeitung des Terroranschlags auf dem Weihnachtsmarkt an der Berliner Gedächtniskirche weiter. Am Montag ist er erneut das Schwerpunkt-Thema der

Innenausschuss-Sitzung im Abgeordnetenhaus.



Es geht es um den Stand der Ermittlungen zu dem Anschlag mit zwölf Toten und mehr als 50 verletzten Menschen sowie um die aktuelle Sicherheitslage. Innensenator Andreas Geisel (SPD) und Polizeipräsident Klaus Kandt werden Auskunft geben. Das Thema hatten alle sechs Fraktionen gemeinsam beantragt. Es gibt noch eine ganze Reihe offener Fragen, etwa zu möglichen Unterstützern des Terroristen, der am 1. Dezember auf den Weihnachtsmarkt fuhr.