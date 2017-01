Müller kritisiert Trumps Mauerplan - "Jemand hat die Absicht, eine Mauer zu errichten"

28.01.17 | 11:35 Uhr

Donald Trumps Pläne zwischen den USA und Mexiko eine Mauer zu bauen, stoßen in Berlin auf scharfe Kritik. Der Regierende Bürgermeister Müller appelliert an den US-Präsidenten, die Mauer nicht zu bauen. Die Stiftung Berliner Mauer lädt Trump zur Geschichtsstunde nach Berlin ein.

Donald Trumps Plan, eine Mauer zwischen den USA und Mexiko zu errichten, führt in der einst geteilten Stadt Berlin zu starker Kritik.



"Jemand hat die Absicht, eine Mauer zu errichten", sagte der Regierende Bürgermeister Michael Müller. "Am Beginn des 21. Jahrhunderts dürfen wir es nicht einfach hinnehmen, wenn alle unsere historischen Erfahrungen von denjenigen über den Haufen geworfen werden, denen wir unsere Freiheit zum großen Teil verdanken, den Amerikanern", so der Regierende weiter.



"Berlin, die Stadt der Teilung Europas, die Stadt der Freiheit Europas, kann nicht kommentarlos zusehen, wenn ein Land plant, eine neue Mauer zu errichten", teilte der SPD-Politiker mit. "Wir Berlinerinnen und Berliner wissen am besten, wieviel Leid eine durch Stacheldraht und Mauer zementierte Teilung eines ganzen Kontinents verursacht hat."

Mauerstiftung lädt ein zur Geschichtsstunde

"Überall dort, wo heute noch solche Grenzen existieren, in Korea, auf Zypern, schaffen sie Unfreiheit und Leid", so Müller. "Ich rufe dem amerikanischen Präsidenten zu: Denken Sie an Ihren Vorgänger Ronald Reagan. Erinnern Sie sich an seine Worte: "Tear down this wall."



Die Stiftung Berliner Mauer bot dem neuen US-Präsidenten an, sich in Berlin die Reste der

deutsch-deutschen Teilung anzusehen. "Vielleicht interessiert ihn ja das historische Vorbild", sagte Axel Klausmeier, Direktor der Stiftung Berliner Mauer, der Deutschen Presse-Agentur. Natürlich würde er den Präsidenten als Gast begrüßen und ihm die Berliner Geschichte erklären. Die Stiftung habe einen Auftrag für politische Bildung. "Ich würde Herrn Trump die Mauer zeigen."

Historiker: "Keine Mauer ist für die Ewigkeit gebaut"

Der Historiker Klausmeier sagte mit Blick auf Trumps Plan: "Ich dachte ehrlich gesagt, wir wären schon mal weiter gewesen in der Entwicklung." Auf die Frage, ob es sich um Geschichtsvergessenheit handele, antwortete er: Ein Merkmal von Populisten sei es, vermeintlich einfache Lösungsvorschläge anzubieten, die möglicherweise sogar einen sehr kurzfristigen Erfolg böten. "Langfristig führt das in die Irre." Das eigentliche Problem der illegalen Einwanderung werde mit der Mauer nicht behoben. Eine große Botschaft, die von Berlin ausgehe, sei: "Keine Mauer ist für die Ewigkeit gebaut." Die DDR habe mit dem "antifaschistischen Schutzwall" ihr eigentliches Problem nicht gelöst. Das sei der Drang der Menschen nach Freiheit gewesen. Die DDR habe - anders als bei den Mauern anderer Länder - die eigene Bevölkerung eingebaut. Das Regime habe sich letztlich 28 Jahre gekauft - und dann doch verloren. Jede Mauer in der Geschichte habe irgendwann ihre Funktion eingebüßt, so Klausmeier. In Deutschland sei das Wunderbare gewesen, dass das Ende friedlich und ohne einen Schuss gekommen sei. Klausmeier hat noch eine historische Beobachtung mit Blick auf Trumps "America first"-Kurs parat: Die Abschottungspolitik von Ronald Reagan in den 80er Jahren habe in eine starke Rezession geführt.