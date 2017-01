Protest gegen Amtseinführung des neuen US-Präsidenten - Trump treibt auch in Berlin Menschen auf die Straße

19.01.17 | 17:04 Uhr

Wenn Donald Trump am Freitag in das Präsidentenamt eingeführt wird, wird es nicht nur in den USA Proteste geben. In Berlin heißt es: "No to global Trumpism". Und einen "Marsch der Frauen" gibt es am Samstag auch.



Wenn am Freitag Donald Trump in das Präsidentenamt in Washington eingeführt, werden voraussichtlich hunderttausende Menschen auf den Stra0en der US-amerikanischen Hauptstadt dagegen protestieren. Aber auch in Berlin soll der Protest gegen den neuen US-Präsidenten die Menschen auf die Straße bringen. Auf der Facebook-Seite "Trump Protest Berlin" wird für Freitag ab 17 Uhr zur Kundgebung aufgerufen. Die Demo hat den Titel "Inauguration Day Protest: No to Global Trumpism!"

Gegen Trumpisten und Rechtspopulisten in aller Welt

Die Organisatoren schreiben zur Begründung für ihre Aktion, dass ihre Demonstration die Machthaber aller Welt daran erinnern soll, "dass Rassismus, Frauenfeindlichkeit, Homophobie, Antisemitismus, Islamfeindlichkeit und Angstmacherei nicht toleriert werden". Sie wenden sich nicht nur gegen den sogenannten "Trumpismus", sondern gegen Rechtspopulisten aus aller Welt. Konkret erwähnt werden Frauke Petry, Marine Le Pen, Geert Wilders und Nigel Farage, weil sie "Zuwandernde sowie religiöse und ethnische Minderheiten zum Sündenbock machen bzw. dämonisieren, um politisches Kapital daraus zu schlagen". Die Initiatoren solidarisierten sich mit all jenen, die in Washington D.C., London, Madrid, Paris und andernorts, nein zu Trump sagen, heißt es weiter. Treffpunkt für die Demo am Freitag ist - wegen der Kritik am Rechtspopulismus - das AfD-Büro in Berlin in der Schillstraße 9 in Mitte um 17 Uhr. Von dort aus wollen die Protestierenden zum Brandenburger Tor gehen, wo ihre Demo mit einer Kundgebung eine Stunde später enden soll.

Beim Marsch der Frauen wird Trump nicht einmal erwähnt

Zum Marsch der Frauen (Women's March) werden in Washington auch am Samstag noch einmal Hundertausende erwartet. Für den Marsch hatten sich bereits einen Tag nach Ankündigung der Demonstration im November 2016 auf Facebook binnen 24 Stunden 35.000 Menschen angemeldet hatten, inzwischen sind es mehr als 220.000. Beim Marsch der Frauen soll es nicht nur um Frauenrechte gehen, sondern auch um die Rechte von Homosexuellen, Waffengesetze, Einwanderung, Klimawandel, Arbeitnehmerrechte und sogar Impfungen. "Wir wollen den künftigen Präsidenten nicht so stark in den Fokus rücken", sagte eine der Organisatorinnen in New York. "Wir wollen, dass er uns in den Fokus rückt." In der Ankündigung für den Protestzug wird nicht einmal Trumps Name genannt. Prominente Unterstützerinnen sind etwa Julianne Moore, Scarlett Johansson und Bianca Jagger. Sie haben angekündigt, dabei zu sein.



Rosafarbene Häkelmützen könnten zu sehen sein

Der Marsch der Frauen soll Nachahmungen in 140 Städten haben - auch in Berlin sind Frauen unter dem Motto "Sister March" zum Protest aufgerufen. Treffpunkt ist 11 Uhr am Brandenburger Tor, ganz in der Nähe der US-Botschaft. Nach Angaben der Veranstalter sind keine Reden oder Performances organisiert worden. Die Teilnehmer sollen sich aber frei fühlen und gern Kerzen oder Transparente mitbringen. Grundsätzlich gelte aber: keine Gewalt oder Waffen.

Zahlreiche Initiativen beteiligen und unterstützen weltweit den Women's March, unter ihnen auch eine Gruppe von Frauen in den USA, die seit Monaten rosafarbene "Pussy Hats" häkelt. Die pinken Mützen spielen auf die Äußerungen Trumps an, der sagte, er dürfe Frauen zwischen die Beine fassen, weil er berühmt sei.