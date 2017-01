Die Verlegung von rund 4.000 US-Soldaten nach Osteuropa sorgt in Brandenburg für kontroverse Debatten. Nach einer Protestveranstaltung schlagen nun auch im Landtag die Wellen hoch. AfD und Linke zeigen sich dabei einiger, als ihnen offenbar geheuer ist.

"Es ist keine Friedenspolitik, es ist Kriegsdrohungspolitik", sagte AfD-Landeschef und Bundesparteivize Alexander Gauland. "Wir brauchen kein Säbelrasseln in Osteuropa und wir brauchen keine zusätzlichen amerikanischen Truppen an der russischen Grenze."

Die US-Truppenverlegung nach Mittel- und Osteuropa sorgt im Land Brandenburg weiter für erhitzte Gemüter. AfD und Linke verteidigten am Dienstag die Proteste gegen die Operation.

Eine ganze US-Panzerbrigade wird nach Polen verlegt und durchquert dabei Brandenburg - zum Missfallen der Linken. Sie hat zum Protest am Truppenübungsplatz Lehnin aufgerufen, dort sollen die US-Soldaten übernachten. Die aber bekamen die rund 150 Demonstranten am Montagabend nicht zu sehen.

150 Menschen demonstrieren in Lehnin gegen US-Militärkonvoi

Die Verlegung von Soldaten und Material erfolgt teilweise auch durch Brandenburg. In der Nacht zu Dienstag erreichten die ersten sieben Lastwagen mit etwa 20 US-Soldaten den Truppenübungsplatz Lehnin (Potsdam-Mittelmark). Insgesamt würden zwei Konvois mit 40 Fahrzeugen erwartet, sagte der Sprecher des Landeskommandos Brandenburg der Bundeswehr, Uwe Nowitzki.

Die Soldaten wollten in der Nacht auf dem Truppenübungsplatz rasten und am Mittwochmorgen weiter in Richtung Polen fahren. Bei der US-Operation "Atlantic Resolve" werden insgesamt rund 4.000 Soldaten sowie militärische Ausrüstung nach Mittel- und Osteuropa verlegt, ein Teil davon passiert Brandenburg. Die meisten der zur Brigade gehörenden US-Soldaten werden direkt nach Polen fliegen.