Weitere 236 Schülerinnen und Schüler (0,1 Prozent) besuchten zudem freiwilligen Türkisch-Unterricht. Dieser sogenannte Konsulatsunterricht wird vom türkischen Staat verantwortet, findet in den Schulen statt und darf laut Vorschrift vier Wochenstunden nicht überschreiten. Auch darf er weder zum Regelunterricht noch zum Religions- und Weltanschauungsunterricht parallel angeboten werden. Durch die Berliner Bildungsverwaltung wird dieser Unterricht nicht kontrolliert.



Auch deshalb steht der muttersprachliche Ergänzungsunterricht (MEU), so die offizielle Bezeichnung, seit den jüngsten politischen Entwicklungen in der Türkei verstärkt in der Kritik. Der Grünen-Bundestagsabgeordnete Özcan Mutlu warnte im Dezember, hiesige Kinder und Familien müssten vor Einflussnahme und Propaganda durch den türkischen Staat geschützt werden. Seit dem Putschversuch in der Türkei dürften nur noch regimetreue Lehrer arbeiten. Deshalb müsste der Unterricht durch ein reguläres Schulfach Türkisch ersetzt werden.



Laut Bildungsverwaltung umfasst der Konsulatsunterricht die Unterweisung in der Muttersprache Türkisch und in heimatlicher Landeskunde, welche die islamische Religionskunde einschließt. Allerdings sei es kein bekennender Religionsunterricht. Die Vermittlung von Glaubensinhalten im Sinne einer islamischen Religionsgemeinschaft dürfe daher nicht Gegenstand sein, wohl dürften aber religiöses Wissen und Verstehen vermittelt werden. Derzeit gibt es in Berlin etwa 50 türkische Konsulatslehrer an 150 Schulen.