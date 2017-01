Twitter-Debatte - Lauer veröffentlicht Mail eines Sparkassen-Mitarbeiters

05.01.17 | 13:01 Uhr

Nach seiner Kritik an der Kölner Polizei hat der Berliner SPD-Politiker Christopher Lauer wütende Post und Drohungen bekommen. Eine E-Mail eines Sparkassen-Mitarbeiters aus Hessen twitterte Lauer mitsamt Klarnamen. Der Absender will deshalb nun rechtlich gegen Lauer vorgehen.

"Uwe R. (*Name gekürzt) von der Kreissparkasse Großgerau wählt dieses Jahr AfD! Wisst ihr bescheid!" twitterte Christopher Lauer am Montag und hängte einen Screenshot einer E-Mail an, die ihn von einem Mitarbeiter der besagten Kreissparkasse erreichte. In der E-Mail bedankt sich der Mann bei Lauer ironisch für dessen Kritik an der Kölner Polizei wegen deren "Nafris"-Bezeichnung zur Silvesternacht und ergänzte: "Ich und mein Bekanntenkreis sind uns nun endgültig sicher bei der diesjährigen BW (Bundestagswahl) die einzig wahre Partei zu wählen, nämlich AFD." Lauers SPD wünsche er die Versenkung in der Bedeutungslosigkeit.



Lauer fragte via Twitter anschließend direkt an den Service-Kanal der Sparkasse gerichtet, ob es sich bei dieser Dienst-E-Mail von Uwe R. um eine offizielle Wahlempfehlung der Sparkasse handele. Nachdem auch dieser Tweet viel Beachtung erhielt, reagierte am Dienstag die Kreissparkasse Groß-Gerau. Ihren Mitarbeitern stehe es frei, parteipolitische Meinungen privat zu vertreten; es sei ihnen allerdings untersagt, dienstliche Accounts dafür zu nutzen, twitterte die hessische Kreissparkasse. Und weiter: "Deshalb handelt es sich bei der veröffentlichten Mail nicht um eine Stellungnahme der KSK. Der betroffene Mitarbeiter wurde angehalten, die Unterscheidung zwischen seinen privaten Äußerungen und solchen der Sparkasse künftig genau zu beachten."

Kontroverse Diskussionen unter den Twitternutzern

Einen Tag nach Veröffentlichung der offenbar irrtümlich über den offiziellen Dienstaccount verschickten E-Mail soll sich die Tochter des Sparkassenmitarbeiters bei Twitter angemeldet und direkt an Lauer gewandt haben: "Ich hoffe Sie sind jetzt stolz, dass mein Vater vorerst freigestellt wurde. Er hatte Sie in der Email in keinster Weise beleidigt oder persönlich angegriffen! Sie vertragen nur keine andere Meinung", schreibt ein entsprechender Account bei Twitter. Nach Angaben der Kreissparkasse, wurde Herr R. jedoch nicht freigestellt, sondern hat in gemeinsamer Absprache "ein paar Tage Urlaub" genommen, um "die Möglichkeit zur Klärung der Angelegenheit" zu bekommen.

Wie die "Berliner Morgenpost" berichtet, will der betroffene Sparkassen-Mitarbeiter nun juristisch gegen Lauer vorgehen. Lauer selbst twitterte am Mittwoch, dass er mittlerweile bei dessen Arbeitgeber angerufen und gebeten habe, Uwe R. nicht zu entlassen. "Die Mail war alles andere als geil, aber jeder hat eine zweite Chance verdient und der Fehler wird ihm sicher nie wieder passieren", schrieb Lauer. Unter den Twitternutzern sorgt das Vorgehen des SPD-Politikers für kontroverse Diskussionen. Viele kritisieren Lauer, dass er den Mann öffentlich über Twitter bloßgestellt und seine Karriere vernichtet habe. Andere loben den ehemaligen Piratenpolitiker für sein Eintreten gegen Hate-Speech und solidarisierten sich über den Hashtag #schnapsforlauer. Doch auch dieser Hashtag wurde zwischenzeitlich gekapert und zu einem Anti-Lauer-Hashtag umfunktioniert, auf dem derbe gegen den Politiker agitiert wird.

Debatte um "Nafris"-Tweet der Kölner Polizei