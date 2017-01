Die ebenso heftigen wie deftigen Reaktionen auf seine Kritik an dem von der Kölner Polizei bei ihrem Silvester-Einsatz verwendeten Begriff "Nafri" empfindet er als konzertierte und inszenierte Attacke vor allem aus neurechten Kreisen. "Die versuchen gezielt, Leute fertig zu machen. Früher machten die Faschisten das auf der Straße, heute finden politische Debatten online statt und deshalb schlagen sie hier zu", so Lauer. Die Kampagne gegen ihn habe dabei noch einmal eine neue Dimension erfahren, seit er am Dienstag eine E-Mail eines Kreissparkassen-Mitarbeiters aus Groß-Gerau (Hessen) veröffentlicht hatte.

Nach seiner Kritik an der Kölner Polizei hat der Berliner SPD-Politiker Christopher Lauer wütende Post und Drohungen bekommen. Eine E-Mail eines Sparkassen-Mitarbeiters aus Hessen twitterte Lauer mitsamt Klarnamen. Der Absender will deshalb nun rechtlich gegen Lauer vorgehen.

Angesichts der immer zügelloser werdenden Kommentare in den sozialen Netzwerken, spricht Lauer von einem "rechtsfreien Raum", denn Firmen wie Facebook oder Twitter würden die Polizei selbst bei Morddrohungen nicht unterstützen. Da sei eine Marktlücke für ein neues soziales Netzwerk entstanden, das besser mit den Behörden zusammenarbeite, um gegen Rechtsverstöße vorzugehen. "Momentan findet eine Eskalation statt: Die Rechten üben massiv Druck aus, um Verhaltensveränderungen herbei zu führen. Da geht es um Hegemonie. Das ist nur ein kleiner Vorgeschmack auf das, was zur Bundestagswahl auf uns zu kommt."

Schreiber retweetete das Statement "Via Twitter einen Bank-Mitarbeiter als AfD-Sympathisanten zu 'entlarven' u sich f Konsequenzen feiern zu lassen - schlicht peinlich. # Lauer " ( Peter Rossberg ) und fragte: "Was sagt dazu die @spdberlin @spdde @spdbt @kahrs?" Die Parteispitze äußerte sich zu dem Vorfall noch nicht, dafür aber Kahrs, der Lauer vor allem Eitelkeit vorwirft und sogar "peinlicher Selbstdarsteller" nannte.

Zuvor hatte der Kreissparkassen-Mitarbeiter Uwe R. (*Name abgekürzt) Lauer ironisch geschrieben, dass er und sein Bekanntenkreis nach der "Nafri"-Debatte nun sicher die AfD wählen würden - allerdings schrieb er das nicht von seiner privaten, sondern von seiner dienstlichen E-Mail-Adresse. Lauer fragte via Twitter anschließend direkt an den Service-Kanal der Sparkasse gerichtet, ob es sich bei dieser Dienst-E-Mail von Uwe R. um eine offizielle Wahlempfehlung der Sparkasse handele. Lauer sieht in dem Schreiben, das er mit Klarnamen veröffentlichte, zudem eine Beleidigung, weil R. der SPD den Untergang wünschte.

Danach ging es hin und her. Einige User solidarisierten sich mit Lauer, andere warfen ihm vor, durch seinen öffentlichen Tweet den Mitarbeiter bloßgestellt und seine Existenz bedroht zu haben. Darunter auch zwei Accounts, die erst in dieser Woche kreiert wurden und vorgeben, die Töchter von R. zu sein. Ob das wirklich stimmt, lässt sich bislang nicht sicher sagen, allerdings "müssen sie aus dem direkten Umfeld von R." stammen, so Lauer, da auch auf private Kommunikation verwiesen wird.