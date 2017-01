Es gibt aber natürlich die spezifischen ostdeutschen Erfahrungen, dass gerade in meinem Wahlkreis Frankfurt (Oder) sehr viele Polinnen und Polen, aber auch gerade Menschen aus der Sowjetunion begraben sind, die als Soldaten im Kampf gegen den Hitler-Faschismus hier in Deutschland ihr Leben gegeben haben. Natürlich sehen sich viele Brandenburger dieser Tradition verpflichtet, aber Russland ist heute nicht mehr die Sowjetunion. Auch im Hinblick auf Russland brauchen wir eine Politik der Abrüstung und der Entspannung, auch im Hinblick auf die Unverletztlichkeit der Grenzen.

Ich selbst war in meiner Jugend Mitglied der deutsch-sowjetischen Freundschaft und habe das sehr ernst genommen. Ich war auch sehr oft dort und hatte persönliche Freunde. Ich habe mich der Sowjetunion verpflichtet gefühlt, so viele andere Menschen auch in der DDR, und hatte ein sehr positives Bild über das Land. Meine Kenntnisse über die Verbrechen des Stalinismus waren rudimentär bis gar nicht vorhanden. Nach der Wende waren die Freundschaften relativ schnell zu Ende, die Strukturen in der Sowjetunion sind schlagartig zerfallen, ebenso in der DDR, und die Menschen hatten alle Hände voll zu tun, ihr Leben neu zu organisieren.