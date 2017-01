"Viele Polen erinnern sich immer wieder daran, dass sie 1939 in der Klemme waren: zuerst von Hitler eingenommen, dann binnen zwei Wochen von Stalin. Bei vielen Polen sitzt deshalb tief im Bewusstsein die Gefahr, die vom großen „Bruder Russland“ ausgeht. Gerade mit den guten deutsch-polnischen Beziehungen seit 25 Jahren versuchte man, eine Balance zu finden: auf der einen Seite die unberechenbare Gefahr von Russland, auf der anderen Seite der berechenbare Nachbar Deutschland, der in der Nato und der EU ein stabiler Partner ist.

Thomas Kycia, Journalist, geboren 1974 in Gliwice, siedelte 1988 in die BRD über. Er ist Reporter und Moderator bei Funkhaus Europa und präsentierte die "Nachrichten aus Polen" für das TV-Magazin "rbb um sechs".

Was in der Ost-Ukraine und auf der Krim passiert, ist für die Polen ein Dauerthema. Teile eines souveränen Staates wurden von Russland einfach so eingenommen. Auch dass das Wrack der in Smolensk abgestürzten Präsidentenmaschine bis heute von den Russen nicht zurückgegeben wurde, damit es in Polen untersucht werden kann, führt dazu, dass die Polen Russland einfach nicht trauen.

Die meisten Polen rechnen zwar nicht damit, dass die Russen in Polen einmarschieren, aber aufgrund der Geschichte fühlen sie sich mit der Situation sehr unwohl. Wenn dann die Nato-Panzer durch Deutschland rollen, damit sie in Polen stationiert werden, ist das für die Polen ein Zeichen: Wir haben einen großen Verbündeten, der uns eventuell schützen wird.

Dass Dietmar Woidke sich über diese eventuelle militärische Hilfe der NATO für Polen so kritisch geäußert hat, ist in Polen mit Unverständnis aufgenommen worden. Er ist ja der Beauftragte der Bundesregierung für Polen, gerade von ihm erwarten viele Polen, dass er mehr Feinfühligkeit für polnische Belange hat."

Aufgezeichnet von Robin Avram, rbb|24