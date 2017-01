Brandenburgs Linkspartei hat zum Protest gegen die Verlegung einer US-Panzerbrigade nach Osteuropa aufgerufen. Unter dem Motto "Panzer schaffen keinen Frieden – nirgends" hat die Partei für Montagabend (18.00 Uhr) eine Kundgebung gegen die Militärtransporte am Truppenübungsplatz in Lehnin (Potsdam-Mittelmark) angekündigt.

Die USA verlegen eine komplette Panzerbrigade für neun Monate nach Polen. Dass Panzer und Ausrüstung dafür durch Brandenburg bewegt werden, ärgert Politiker im Potsdamer Landtag. Was also wird da genau transportiert? Und warum? Von Oliver Noffke und Sebastian Schöbel

Die US-Soldaten machen auch Halt in Brandenburg und werden dort übernachten. Voraussichtlich am Montagabend treffen zwei Militärkonvois mit rund 120 Soldaten und etwa 40 Lastwagen und Kleinfahrzeugen am Truppenübungsplatz Lehnin ein, wie das Landeskommando Brandenburg der Bundeswehr ankündigte. Voraussichtlich am Dienstag soll die Fahrt über Südbrandenburg Richtung Polen fortgesetzt werden.