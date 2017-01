Antrag vor Bundesverfassungsgericht gescheitert - Rechtsextreme NPD wird nicht verboten

17.01.17 | 10:39 Uhr

Die NPD bleibt: Auch im zweiten Anlauf ist es den Bundesländern nicht gelungen, ein Verbot der rechtsextremen Partei zu erreichen. Für ein Verbot fehle es der NPD an der nötigen Bedeutung, urteilte das Bundesverfassungsgericht.

Die rechtsextreme NPD wird nicht verboten. Ihre Gesinnung sei zwar verfassungsfeindlich, die Partei habe aber "nicht das Potenzial", die Demokratie in Deutschland zu beseitigen", entschied das Bundesverfassungsgericht in einem am Dienstag in Karlsruhe verkündeten Urteil. Damit scheiterte der vom Bundesrat gestellte Verbotsantrag, nachdem bereits 2003 ein erster Anlauf für ein NPD-Verbot aus formalen Gründen erfolglos geblieben war.



Erstes Verfahren war 2003 geplatzt

Kritiker eines neuen Verbotsversuchs hatten von Anfang an vor den großen Risiken gewarnt. Denn die verfassungsrechtlichen Hürden für ein Parteiverbot sind hoch, und die NPD hatte zuletzt an politischer Bedeutung eingebüßt. Im September 2016 mussten die Rechtsextremen bei der Wahl in Mecklenburg-Vorpommern ihre bundesweit letzten Landtags-Mandate abgeben. Seither ist die NPD nur noch auf kommunaler Ebene und mit einem Abgeordneten im Europaparlament vertreten. Es ist bereits das zweite Mal, dass der Versuch, in Karlsruhe gegen die NPD vorzugehen, mit einem Misserfolg endet. Ein erstes Verfahren war 2003 geplatzt, weil ans Licht kam, dass die Partei bis in die Spitze mit Informanten des Verfassungsschutzes durchsetzt war. Bundesregierung und Bundestag, die das Verbot damals mit beantragt hatten, schlossen sich deshalb diesmal dem Bundesrat nicht an.



Bundeszentrale in Berlin-Köpenick

Auch Berlin und Brandenburg hatten gespannt auf die Entscheidung geschaut: Immerhin hat die Partei ihre Bundeszentrale im Berliner Bezirk Treptow-Köpenick. Der Berliner Landesverband bangte nach dem Führungswechsel von Sebastian Schmidtke zum neuen alten Landesvorsitzenden Uwe Meenen um seine Existenz. In Brandenburg dagegen war die NPD in der rechten Szene noch nie wichtig und zuletzt mit 2,2 Prozent weit weg von einem Einzug ins Parlament. In Berlin erhielt die NPD bei der Berliner Abgeordnetenhauswahl im vergangenen Jahr gerade einmal 0,6 Prozent der Wählerstimmen. Wirklich demokratiegefährdend sei die Partei im Moment nicht, räumt die Berliner Bundestagsabgeordnete Eva Högl bereits im Vorfeld ein. Die stellvertretende SPD-Fraktionsvorsitzende war bis zuletzt überzeugte Verbots-Befürworterin. Ihr Argument: Man müsse den Anfängen wehren. Die Partei habe nicht nur eine rassistische, in der NS-Tradition stehende Ideologie, ihre Funktionäre verübten sogar Brand- und Mordanschläge. "Und deswegen ist sie brandgefährlich", sagte Högl. Sie bezog sich unter anderem auf den Brandanschlag auf eine Flüchtlingsunterkunft im brandenburgischen Nauen, aber auch auf personelle Bezüge zum NSU-Komplex.



Die NPD ist seit Jahren auf dem absteigenden Ast

Der inzwischen aus der NPD ausgetretene ehemalige Partei-Vorsitzende Holger Apfel sagt, der Verbotsantrag sei von vornherein unsinnig gewesen: "Die NPD ist seit Jahren auf dem absteigenden Ast, geprägt von innerparteilichen Richtungskämpfen, Mitgliederrückgang, zurückgehenden Wahlergebnissen." Zuletzt habe das sogar dafür gesorgt, dass die Partei aus der staatlichen Parteienförderung rausgeflogen ist. Der Bedeutungsverlust der NPD hat auch direkt mit dem Aufstieg der AfD zu tun. Holger Apfel sagt: "Die AfD hat der Partei den Rang endgültig abgelaufen." Es sei nicht ersichtlich, warum sich heute jemand mit dem Stigma der NPD belasten solle, die aus einer klaren nationalsozialistischen Tradition komme. NPD-Mitglieder müssten sich deswegen ständig für die Vergangenheit rechtfertigen. Die Zukunftsaussichten der NPD sind aus Sicht des einstigen Parteichefs düster: "Es gibt für die NPD eigentlich nur eine minimale Daseinsberechtigung: dann, wenn sie sich radikalisiert." Es gebe ja auch schon erste Anzeichen, etwa die Annäherung zu Kameradschaften oder Splittergruppen wie dem "Dritten Weg" und der Partei "Die Rechte".