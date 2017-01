Mehr als 100.000 Unterschriften liegen für den "Volksentscheid Fahrrad" vor und das schon sehr lange - seit Juli 2016. Jetzt will sich die neue Verkehrssenatorin Regine Günther mit den Aktivisten treffen. Es geht aber erstmal nur ums Kennenlernen.

Berlins Verkehrssenatorin Regine Günther (parteilos) berät am Freitag mit den Initiatoren des Fahrrad-Volksentscheids, wie die Bedingungen für Radfahrer verbessert werden können.

Für ihren Gesetzesentwurf hat die Initiative ein Volksbegehren gestartet und mehr als 100.000 Unterschriften gesammelt. Im Koalitionsvertrag haben SPD, Linke und Grüne weite Teile der Forderungen des Volksentscheids Fahrrad übernommen. Die Koalitionäre wollen zum Beispiel an allen Berliner Hauptstraßen mindestens zwei Meter breite Fahrradstreifen einrichten und Fahrradparkhäuser unter anderem am Ostkreuz und am Hauptbahnhof aufbauen.