Das Berliner Abgeordnetenhaus wird zunächst keinen eigenen Untersuchungsausschuss zum Anschlag auf dem Breitscheidplatz einrichten. Ein entsprechender Antrag der FDP wurde an die Parlamentsausschüsse verwiesen.

Die FDP im Berliner Abgeordnetenhaus hat noch nicht genügend Unterstützung, um schnell einen Untersuchungsausschuss zum Weihnachtsmarkt-Attentäter Amri einzurichten. Der Grünen-Abgeordnete Benedikt Lux sicherte den Liberalen am Donnerstag zwar ein "begrenztes Ja" von allen Koalitionsfraktionen zu, aber man müsse abwarten, was bundesweite Ermittlungen ergeben. Der Antrag der Liberalen soll nun in den Parlamentsausschüssen weiter beraten werden.