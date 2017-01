Massenmord-Beschluss an Juden in nur anderthalb Stunden

In nur anderthalb Stunden beschlossen 15 nazitreue Bürokraten am 20. Januar 1942 in einer Fabrikantenvilla am Wannsee die "Endlösung in der europäischen Judenfrage". Die berüchtigte Wannseekonferenz jährt sich zum 75. Mal und gibt Anlass für besonderes Gedenken.

Die Berliner Gedenkstätte Haus der Wannseekonferenz will am 19. Januar der Entscheidung zum Holocaust gedenken. Die berüchtigte Wannseekonferenz, bei der die Vernichtung der Juden organisiert wurde, jährt sich in diesem Jahr zum 75. Mal. Bundestagspräsident Lammert (CDU), Kulturstaatsministerin Grütters (CDU) und Berlins Regierender Bürgermeister Müller (SPD) werden an diesem Tag in der Gedenkstätte an die Ermordung von sechs Millionen Juden erinnern.

Am 20. Januar eröffnet anlässlich des Jahrestags die Sonderausstellung "Ausgeblendet - Repressed Memory", in der der schwierige Umgang mit NS-Täterorten in West-Berlin thematisiert werden soll.



Die 1914-15 erbaute ehemalige Fabrikantenvilla am Großen Wannsee in Berlin war von 1941 bis 1945 ein Gäste- und Tagungshaus der SS. Auf Einladung von SS-Obergruppenführer Reinhard Heydrich wurde dort am 20. Januar 1942 die "Endlösung der Judenfrage, also das Vorgehen bei der geplanten Deportation und Ermordung der europäischen Juden, beschlossen.