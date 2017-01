Nato-Operation "Atlantic Resolve" - Warum rollt eine US-Panzerbrigade durch Brandenburg?

07.01.17 | 08:24 Uhr

Die USA verlegen eine komplette Panzerbrigade für neun Monate nach Polen. Dass Panzer und Ausrüstung dafür durch Brandenburg bewegt werden, ärgert Politiker im Potsdamer Landtag. Was also wird da genau transportiert? Und warum? Von Oliver Noffke und Sebastian Schöbel



Mit einer Ansprache auf dem Neujahrsempfang der Handwerkskammer Cottbus am Mittwoch sorgte Brandenburgs Ministerpräsident Dietmar Woidke (SPD) für Aufsehen. "Ich glaube, dass wir trotz aller Schwierigkeiten den Dialog mit Russland suchen sollten", sagte Woidke und warnte vor einer Verschlechterung des Verhältnisses zu Russland. Stein des Anstoßes ist die Nato-Operation "Atlantic Resolve", für die US-Truppen nach Polen verlegt werden - und dabei auch Brandenburg durchqueren. Woidke wünschte sich, "dass alle ruhig Blut bewahren" und erreichte mit seiner Rede genau das Gegenteil.



CDU-Fraktionschef Ingo Senftleben fand es "befremdlich", dass sich ausgerechnet Woidke als Polenbeauftragter der Bundesregierung für russische Interessen stark macht. Der Parteivorsitzende der Brandenburger Linkspartei, Christian Görke, kündigte sogar friedliche Proteste seiner Partei gegen den Transport an. Aber was steckt hinter der Operation? Vier Fragen und Antworten zu "Atlantic Resolve".



Warum verlegen die USA eine Panzerbrigade?

Im Rahmen der Nato-Operation "Atlantic Resolve" wird eine US-Panzerbrigade nach Mittel- und Osteuropa verlegt. Dies geschieht auf Wunsch der Nato-Staaten Polen, Lettland, Estland und Litauen. Diese, an Russland grenzenden Länder, fühlen sich von ihrem Nachbarn bedroht, seitdem die ukrainische Halbinsel Krim im Febuar 2014 de facto von Russland annektiert wurde. Die Brigade wird in Polen ihr Hauptquartier haben, soll aber zu Übungszwecken auch in anderen Nato-Staaten rotierend eingesetzt werden. Zu Schulungszwecken werden einige US-Soldaten auch nach Rumänien, Bulgarien oder Deutschland reisen. "Atlantic Resolve" läuft bereits seit 2014, sagte US-Oberst Kathleen Turner gegenüber dem ARD-Studio Brüssel. Einheiten aus anderen US-Standorten waren bereits zuvor in Europa. "Was dieses Mal anders ist, ist dass diese Panzerbrigade ihre gesamte Ausrüstung mitbringt", so Turner.

Wann wird die Brigade verlegt, wie lange bleibt sie und wo kommt sie her?

Das eigentlich für Freitag erwartete Frachtschiff "Resolve" traf bereits am Mittwoch in Bremerhaven ein. Neben Panzern gehören auch Artilleriegeräte sowie nicht-gepanzerte militärische Fahrzeuge zur Fracht, sagte Turner. Sie überwacht das Löschen der Ladung. Bis Sonntag wurden noch zwei weitere Frachter mit den Namen "Freedom" und "Endurance" in Bremerhaven erwartet. Ein großer Teil soll anschließend mit Zügen weiter transportiert werden. Die 3. Panzerbrigade ist Teil der 4. Infanteriedivision und im Militärstützpunkt Fort Carson im US-Bundesstaat Colorado stationiert. Bis September wird die Brigade in Europa bleiben. Währenddessen werden etwa 3.500 bis 4.000 Soldaten gleichzeitig vor Ort sein, die in einem Rotationssystem ausgetauscht werden. "Wir hatten schon andere Brigaden als Teil der Operation 'Atlantic Resolve' nach Europa verlegt. Dies ist nicht die erste", sagte Turner.

Wo werden die Züge und Konvois langfahren?

Laut der Bundeswehr wird der Transportweg von Bremerhaven nach Polen durch vier Bundesländer führen. Neben Niedersachsen, Hamburg, Sachsen-Anhalt gehört auch Brandenburg zur Strecke. Ein Konvoi von US-Fahrzeugen wird für Montagabend am Truppenübungsplatz Lehnin in Brück erwartet.

Die meisten der zur Brigade gehörenden US-Soldaten werden direkt nach Polen fliegen, da sie nicht für die gesamten neun Monate vor Ort sein werden.

Warum ist das Vorhaben umstritten?

Bundesaußenminister Frank-Walter Steinmeier kritisierte im vergangenen Jahr eine andere Nato-Übung in Polen, an der auch Deutschland beteiligt war. Man solle vor der russischen Grenze nicht mit dem Säbel rasseln, erklärte der SPD-Politiker. Mit der im August 2016 durchgeführten Übung "Anakonda" hat "Atlantic Resolve" jedoch nichts zu tun. Zudem merkte die Wochenzeitung "Zeit" in der Debatte an, dass die Nato zu ihren Übungen stets russische Militärs als Beobachter einlädt. So auch im vergangenen Jahr. Russland erweise der Nato diese Freundlichkeit jedoch nicht immer, schreibt "die Zeit".

Seit dem Beginn der Ukraine-Krise ist das Verhältnis zwischen den Nato-Staaten und Russland angespannt. Im Gespräch mit rbb Inforadio sagt Christian Mölling, Militär-Experte vom German Marshall Fund, dass Russland so reagieren werde, wie es immer reagiert. "Es wird schimpfen darüber, ganz schrecklich, und sagen, dass das ein Ausdruck dafür ist, dass der Westen Russland gegenüber feindlich gesonnen ist." Russland habe allerdings kein Interesse an einem militärischen Konflikt mit den Nato-Staaten. Da man dies nach der Krim-Annexion jedoch nciht ausschließen könne, "ist das Gebot der Stunde, sich militärisch so stark zu machen", sagt Mölling und schiebt nach: "also für den Frieden drohen zu können." Von Vergleichen mit dem Kalten Krieg hält er allerdings nicht. "Das ist eine ganz andere Zeit."