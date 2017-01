Studie des Moses Mendelssohn-Zentrums - Weniger rechte Demos, dafür aber umso aggressiver

25.01.17 | 14:25 Uhr

Die Zahl der rechten, asylfeindlichen Aufmärsche in Brandenburg sinkt - das besagt eine Studie, die am Mittwoch in Potsdam vorgestellt wurde. Allerdings werde die Stimmung auf den Kundgebungen immer aggressiver.

In den vergangenen Monaten gab es weniger rechte Aufmärsche in Brandenburg – zu diesem Ergebnis kommt eine Studie des Potsdamer Moses-Mendelssohn-Zentrums (MMZ), die am Mittwoch vorgestellt wurde. Allerdings sei das nur eine Entwicklung der zweiten Jahreshälfte, heißt es in der Studie. Über das ganze Jahr 2016 habe es genauso viele Aufmärsche gegeben wie im Vorjahr: 2015 waren mehr als 100 Aufmärsche gezählt worden, an denen 23.000 Menschen teilnahmen. Im gesamten Jahr 2016 zählte das Zentrum 100 asylfeindliche und rechtsextreme Straßenaktionen. Bis Mai waren es überdurchschnittlich viele, danach deutlich weniger.

Zwei mögliche Gründe für den Rückgang

Dass die Balkonroute geschlossen wurde, sei ein Grund dafür, dass die rechten Straßenproteste zurück gingen. Zudem seien manche Bürger, die in der ersten Jahreshälfte noch auf die Straße gingen, auch einsichtiger geworden, sagte Studienleiter Christoph Schulze. "Viele Bürger haben erlebt, dass ein Flüchtlingsheim in ihrer Nachbarschaft nicht bedrohlich ist - oder sie fühlten sich von rechtsextremen Parolen abgestoßen."

Insgesamt lässt sich nach Darstellung der Autoren aber sagen, dass der Ton bei den Demonstrationen immer aggressiver geworden ist: "Die Demos werden kleiner, aber radikaler", sagte Schulze dem rbb. "Was die Aggressivitätssteigerung angeht, kann man auch sagen, dass es von so einer Kritik, "Wir möchten nicht mehr, dass so viele Flüchtlinge aufgenommen werden" stärker zu einer Systemablehnung kommt, zu einer grundsätzlichen Ablehnung."

Gut vernetztes Protestmilieu

Zu den Kundgebungen und Demonstrationen hätten unterschiedliche Gruppierungen aufgerufen, darunter die rechtsextreme NPD, Neonazis, bürgerliche Protestinitiativen und die AfD, hieß es weiter. Es müsse davon ausgegangen werden, dass das Protestmilieu in Brandenburg gut vernetzt sei. Am stärksten betroffen waren demnach das Havelland und der Landkreis Elbe-Elster im Süden des Bundeslandes. "Abschließende Zahlen zum Gewaltaufkommen in Brandenburg 2016 liegen noch nicht vor, das wird von der Polizei oder der Opferberatungsstelle "Opferperspektive" veröffentlicht werden", sagte Schulze. "Nach allem, was ich sagen kann, ist das Gewaltniveau anhaltend hoch. Es gab da keinen Rückgang wie bei den Demonstrationen, sondern das ist bei dem hohen Level, was wir hatten, geblieben."

Mobilisierungsplattformen wurden ausgewertet

Für die Studie wurden den Angaben zufolge Mobilisierungsplattformen für die Aufmärsche ausgewertet. Wichtigstes Medium sei dabei Facebook gewesen. Mit der Studie wurden den Angaben zufolge die ersten Forschungsergebnisse der neuen MMZ-Forschungsstelle Antisemitismus und Rechtsextremismus vorgestellt, die künftig in Erinnerung an einen frühen Mahner vor dem Nationalsozialismus den Namen Emil-Julius-Gumbel-Forschungsstelle (EJGF) tragen soll. Der Mathematiker jüdischer Herkunft hatte in den 1920er Jahren mit wissenschaftlichen Methoden die Netzwerke der extremen Rechten in der Weimarer Republik untersucht. Emil Julius Gumbel wurde 1891 in München geboren, emigrierte 1933 nach Frankreich und flüchtete 1940 in die USA. Der Wissenschaftler und Pazifist starb 1966 in New York.