Parlamentspräsident will dauerhaftes Gedenken an Terroropfer

Ein Staatsakt wäre angemessen und sei in anderen Ländern selbstverständlich, zitiert der Berliner "Tagesspiegel" (Sonntag) eine Frau, deren Lebensgefährte seit dem Attentat vor drei Wochen um sein Leben kämpft. "Ich finde die mangelnde Beachtung vonseiten des Staates traurig und unwürdig", sagte die Frau demnach. Man höre auch in der Öffentlichkeit wenig von den Opfern, beklagte sie.

Im Berliner Abgeordnetenhaus wird es am Donnerstag eine Gedenkminute für die Terroropfer vom Breitscheidplatz geben. Wie Parlamentspräsident Ralf Wieland (SPD) am Montag dem rbb sagte, werde er selbst dabei auch einige Worte sagen.

Auch diese Forderung griff Wieland nun im rbb-Inforadio auf: "Der Breitscheidplatz wird natürlich ein Ort sein, wo wir immer der Opfer gedenken - in welcher Form, mit einer Gedenktafel, einer Stele oder wie auch immer, da sollten wir uns ein wenig Zeit lassen und das in Ruhe diskutieren."

Zuvor hatte sich der evangelische Berliner Bischof Markus Dröge für einen Ort zum Gedenken an die Opfer des Anschlags am Breitscheidplatz ausgesprochen. "Wenn die Blumen verwelkt und die Kerzen abgebrannt sind, muss es einen würdevollen Ort geben, um in unmittelbarer Nähe des Anschlagortes der Opfer zu gedenken", sagte Dröge. Die Gemeinde der Kaiser-Wilhelm-Gedächtniskirche sei hier offen für konkrete Überlegungen.

Wieland mahnte auch mehr Zeit an, ehe man über eine größere Gedenkveranstaltung spreche. Es gehe darum, die Angehörigen einzubeziehen und auch die Menschen, die "jetzt noch in Krankenhäusern sind". Wünschenswert wäre, dass sie "in einem gesundheitlichen Zustand sind, wo sie an einer solchen Gedenkveranstaltung auch selbst teilnehmen können".