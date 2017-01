Brandenburgs Ministerpräsident Woidke will die Wirtschaftssanktionen gegen Russland auf den Prüfstand stellen. Er sorge sich um die märkische Agrarwirtschaft. Der russiche Botschafter Grinin zeigte sich besorgt über die Verlegung von US-Truppen nach Osteuropa.

Brandenburgs Ministerpräsident Dietmar Woidke (SPD) hat sich dafür ausgesprochen, die gegen Russland verhängten Sanktionen neu zu überdenken. Die Gegensanktionen der Russen beträfen besonders die märkische Agrar- und Lebensmittelwirtschaft, erklärte Woidke am Mittwoch bei einer Veranstaltung der Industrie- und Handelskammer in Potsdam.

Brandenburg werde den Ausbau der Wirtschaftsbeziehungen mit Russland weiter aktiv unterstützen, sagte Woidke. "Ich bin überzeugt: Ökonomisch, zivilgesellschaftlich und politisch muss die Tür zu Dialog und Kooperation mit Russland weiter offen bleiben." Zugleich forderte Woidke ein Entgegenkommen Moskaus, indem das Friedensabkommen von Minsk eingehalten werde. Es sei richtig von der EU, deutlich zu machen, dass sie das Vorgehen Russlands in der Ukraine und die Annektion der Krim missbillige, so der SPD-Politiker.

Der russische Botschafter Wladimir Grinin äußerte sich bei der IHK-Veranstaltung besorgt über die Verlegung von US-Panzern und Truppen nach Osteuropa. Im Rahmen der sogenannten Operation "Atlantic Resolve" werden im Januar 4000 Mann, 87 Panzer, Lkw, Anhänger und Gefechtsfahrzeuge nach Polen transportiert. Von dort werden sie im Februar auf ost- und mitteleuropäische Länder verteilt.



Die Panzer stünden zu nah an der russischen Grenze, sagte Grinin in Potsdam. Die westlichen Partner hätten am Ende des Kalten Krieges versprochen, dass die Nato nicht erweitert wird, aber praktisch habe sich die Zahl der Nato-Länder verdoppelt. Darüber müsse man reden.

Zu den Sanktionen sagte Grinin: "Für uns ist es wichtig, unsere wirtschaftlichen Beziehungen zu Brandenburg wieder herstellen, dass wir die Lieferung von Obst und Gemüse aus Brandenburg nach Russland wieder aufnehmen und dass wir den Warenaustausch wieder erhöhen."