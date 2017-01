In den Berliner Gefängnissen hat es im vergangenen Jahr deutlich mehr Suizide gegeben als zuvor. 2016 seien sieben Suizide von Gefangenen registriert worden, 2015 seien es zwei gewesen, teilte Justizsenator Dirk Behrendt (Grüne) am Donnerstag im Abgeordnetenhaus mit. Allein vier Gefangene brachten sich demnach in der JVA Moabit um.

"Das ist eine besorgniserregende Häufung", sagte Behrendt zu der Entwicklung. In den Haftanstalten werde einiges getan, um solche Selbsttötungen etwa mit Hilfe von Anstaltspsychologen oder geschulten Mitarbeitern zu verhindern. Allerdings sei es in den vergangenen Jahren schwierig gewesen, qualifizierte Psychologen oder Psychiater etwa für Moabit zu finden. "Ich könnte mir da mehr vorstellen."

In Berlin gibt es insgesamt zehn Gefängnisse (Anstalten), sie sind über die ganze Stadt verteilt. Einzig die JVA Heidering liegt auf dem Gebiet des Landes Brandenburg. Trotzdem gilt dort Berliner Landesrecht. Die Gefangenen leben dort in der Regel in einem Haftraum mit Bett, Schrank, Schreibtisch, Stuhl, kleinem Regal und einer Garderobe. Sie können – nach Prüfung durch die Anstalt – auch persönliche Gegenstände wie Bilder, Bücher und Kleidung mit in den Haftraum nehmen.

Im Jahr 2015 waren 10.238 Gefangene und Verwahrte in den Justizvollzugsanstalten der Hauptstadt untergebracht.