Das Bundesinnenministerium geht davon aus, dass es in ganz Deutschland 150 gefährlich eingestufte Islamisten ausreisepflichtig sind. Darunter hielten sich 15 Gefährder und fünf "relevante Personen" ohne Bleiberecht in Berlin auf. Die Hauptstadt habe damit die zweitmeisten Gefährder, nach Nordrhein-Westfalen, wo 40 Prozent aller ausreisepflichtigen Gefährder (44) und relevanten Personen (13) zugeordnet würden. Dies ergab eine von Bundesinnenminister Thomas de Maizière (CDU) angeordnete Überprüfung, wie der "Kölner Express" in seiner Samstagsausgabe berichtet.

Die Ausreisepflichtigen ergeben sich aus der Zahl der Gefährder allgemein - 573 in Deutschland - und der 360 als "relevante Personen" eingestuften Islamisten. Unter diesen zwei Gruppen gibt es 370 Islamisten als Drittstaatsangehörige ohne Freizügigkeitsrechte in der EU. Darunter sind etwa 40 Prozent ausreisepflichtig, heißt es in dem Bericht. In gut 60 Fällen lägen wie beim tunesischen Attentäter Anis Amri abgelehnte Asylanträge vor. Das Innenminsterium bezeichnet die Zahlen offiziell als "Näherungswert".