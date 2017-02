Für den Straßenbau stehen dem Land Brandenburg in diesem Jahr 450 Millionen Euro zur Verfügung.

Das sind etwa 40 Millionen mehr als im vergangenen Jahr, wie Verkehrsministerin Kathrin Schneider (SPD) am Freitag in Potsdam mitteilte. Mit Beginn des Frühjahrs wird an knapp 160 Projekten gearbeitet. Die Vorhaben reichten von der Fortführung größerer Autobahnvorhaben bis hin zur Sanierung von Ortsdurchfahrten, die im Rahmen des 100-Millionenprogramms für Landesstraßen durchgeführt werden, so der Landesbetrieb Straßenwesen Brandenburg.

"Mit den Investitionen werden unsere Straßen besser und sicherer", sagte Schneider. Besonderer Bedarf bestehe bei den Ortsdurchfahrten, die zu 60 Prozent in einem schlechten Zustand seien.