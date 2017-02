Der AfD-Bundesvorstand will laut ein Parteiausschlussverfahren gegen den umstrittenen Thüringer Landesvorsitzenden Björn Höcke einleiten. Der Beschluss hierzu wurde am Montag in einer Telefonkonferenz mit der erforderlichen Zweidrittelmehrheit gefasst.

Dieser Beschluss wurde am Montag in einer Telefonkonferenz mit der erforderlichen Zweidrittelmehrheit gefasst, wie Parteisprecher Christian Lüth mitteilte. Zunächst hatte die " Huffington Post " unter Berufung auf einen Facebook-Post von Parteichefin Frauke Petry über den Beschluss berichtet. Der Eintrag war jedoch schon nach kurzer Zeit nicht mehr verfügbar.

"Die Maßnahme erfolgte nach eingehender juristischer Prüfung und politischer Bewertung der Rede Björn Höckes vom 17. Januar 2017 in Dresden", erklärte Lüth weiter.

Höcke hatte dort offensichtlich mit Blick auf das Holocaust-Mahnmal in Berlin gesagt: "Wir Deutschen, also unser Volk, sind das einzige Volk der Welt, das sich ein Denkmal der Schande in das Herz seiner Hauptstadt gepflanzt hat."



In erster Instanz werde nun das zuständige Landesschiedsgericht des AfD-Landesverbandes Thüringen über den beantragten Parteiausschluss zu befinden haben.