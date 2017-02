Nach seinem Rücktritt als Staatssekretär wird Andrej Holm in Zukunft die Linken-Fraktion in Sachen Mieten- und Wohnungspolitik beraten: Einen entsprechenden Vertrag schloss die Fraktion jetzt mit dem umstrittenen Stadtsoziologen. Geschmacklos, kritisiert die CDU.

Der über seine Stasi-Vergangenheit gestolperte Berliner Ex-Staatssekretär Andrej Holm fungiert künftig als Berater der Linken-Fraktion im Abgeordnetenhaus. Der 46-Jährige werde die Fraktion ab sofort in der Mieten- und Wohnungspolitik unterstützen, teilten die Fraktionsvorsitzenden Carola Bluhm und Udo Wolf am Mittwoch mit.

Nun kann Holm über die Links-Fraktion also wieder Einfluss auf die Mietenpolitik in der Stadt nehmen. Heiko Melzer, Geschäftsführer der CDU-Fraktion, erklärte dazu: "Die Anstellung Holms durch die Linksfraktion schreit zum Himmel, ist geschmacklos, instinktlos und gewissenlos." Zudem warf Melzer der Linken Doppelzüngigkeit beim Umgang mit der Stasi-Vergangenheit vor. "Bei der Einsetzung des Ehrenrats zur Überprüfung der Abgeordneten auf etwaige Verbindungen zur Stasi haben die Linken nach langem Zögern zugestimmt, um nun einen hauptamtlichen Stasi-Mitarbeiter in ihrer Fraktion anzustellen."

Der AfD-Fraktionsvorsitzende Georg Pazderski sagte: "Die Seilschaften der alten SED scheinen in der Berliner Linken unverändert weiterzuleben." Er sprach weiterhin von den geistigen Kindern und Enkel "der Führungskader der SED-Dikatur in der DDR."