Politisch motivierte Kriminalität in Berlin - Jede Woche wurde im Schnitt ein Parteibüro angegriffen

23.02.17 | 06:19 Uhr

51 Übergriffe auf Berliner Parteibüros registrierte die Polizei im vergangenen Jahr. Am stärksten sind SPD-Politiker betroffen. Die politisch motivierten Angriffe kommen sowohl von links, als auch von rechts - wenn auch nicht in gleichem Maße. Von Robin Avram

Sie kamen am 23. Juni nachts um zwei - und warfen zwei Pflastersteine in die Fensterscheibe des Wahlkreisbüros von Klaus Mindrup (SPD). "Ich war persönlich ziemlich sauer, lasse mich in meiner Arbeit aber nicht davon beeinflussen", sagt der Bundestagsabgeordnete für den Bezirk Pankow rbb|24. Und doch hat der Angriff etwas verändert: Um die Sicherheit der Mitarbeiter zu schützen, steht die Tür des Wahlkreisbüros nicht mehr jedem offen. "Wir haben eine Türklingel eingebaut, so dass eine Kontrolle stattfindet, bevor jemand eingelassen wird", sagt Mindrup.

Einer von 51 Betroffenen: Auch auf das Wahlkreisbüro von Klaus Mindrup (SPD) verübten Unbekannte einen Anschlag.

Zahl der Übergriffe bleibt hoch

Die Attacke auf das Büro des SPD-Abgeordneten war nur einer von 48 Fällen politisch motivierter Kriminalität gegen Berliner Partei- und Abgeordnetenbüros im vergangenen Jahr. Das geht aus der Antwort der Innenverwaltung auf eine parlamentarische Anfrage der Linken-Abgeordneten Hakan Tas und Niklas Schrader hervor. In unserer rbb|24-Analyse gehen wir von 51 Fällen aus, da zwei Mehrfach-Taten in der Statistik jeweils zu einem Fall zusammengefasst wurden. 2014 waren es noch 46 Fälle, 2015 hatte es 53 Attacken auf Parteibüros gegeben. Das war das Jahr, in dem die Zahl der Geflüchteten in Deutschland stark angestiegen war, und die Diskussion um das Thema Asyl neu entbrannte. "Die Zahlen zeigen, dass die Schwelle zur Gewalt gegen Politiker und ihre Einrichtungen leider sinkt", kommentiert Hakan Tas. Sein eigenes Büro wurde mit islamfeindlichen Parolen beschmiert - auch solche Graffito gelten als Übergriffe.

Die meisten Übergriffe gab es im 2016 erneut auf Partei- oder Abgeordnetenbüros der SPD, es folgen CDU und AfD-Büros.

Mit Abstand am meisten gefährdet waren im vergangenen Jahr Politiker, die ihre Büros in den Bezirken Mitte und Friedrichshain-Kreuzberg haben. In Marzahn-Hellersdorf - dort, wo es im vergangenen Jahr besonders viele Übergriffe auf Flüchtlingsheime gab - verzeichnet die Statistik nur einen Angriff.



Dass die Gewalt dabei sowohl von Links- als auch von Rechtsextremen ausgeht, zeigt eine Detail-Analyse der Übergriffe auf SPD-Parteibüros. Neun dieser 19 Attacken hatten einen linksextremen, vier einen rechtsextremen Hintergrund. Bei den vier restlichen Übergriffen war die politische Gesinnung der Täter nicht zuzuordnen. Im Fall des SPD-Politikers Klaus Mindrup war die Motivation der Täter eindeutig. Sie sprühten das Logo R94 auf die eingeworfenen Scheiben des Wahlbüros. Die Gewalttat war wohl eine Racheaktion für die Teilräumung des Anarchisten-Wohnprojekts in der Rigaer Straße 94 am Tag zuvor. 500 Polizisten hatten die Räumung damals bei einem umstrittenen Einsatz geschützt. "Mit dem Polizeieinsatz gegen die Rigaer Straße hatte ich politisch überhaupt nichts zu tun", ärgert sich Mindrup. "Im Gegenteil: Ich bin selber Aufsichtsrat einer Wohnungsbaugenossenschaft, und trete politisch dafür ein, preiswerten Wohnraum zu schaffen." Mindrups Wahlkreisbüro war also offenbar ein wahlloses Ziel der Autonomen. Sie besprühten im Sommer auch fünf Parteibüros von CDU-Politikern mit R94-Schriftzügen. Insgesamt rund 60 Prozent aller Angriffe auf Parteibüros im vergangenen Jahr ordnet die Polizei dem linken Spektrum zu:



AfD hat der NPD den Rang abgelaufen

Bemerkenswert im Vergleich mit den Vorjahrszahlen ist zudem: Als Feindbild im linksextremen Spektrum hat die AfD der NPD offenbar den Rang abgelaufen. 2015 verzeichnete die Statistik noch fünf Angriffe auf NPD-Parteibüros und einen auf ein AfD-Büro. 2016 waren es acht Angriffe auf AfD-Büros - und nur noch einer auf ein NPD-Büro. Für Klaus Mindrup ist klar: Gewalt darf in keinem Fall ein Mittel der politischen Auseinandersetzung sein. "Die hohe Zahl der Übergriffe ist beunruhigend, weil normale zivilisatorische Formen der Konfliktlösung bei gewissen Leuten offenbar gar nicht mehr stattfinden. Wir müssen ihnen dennoch zeigen, dass die Demokratie auf Probleme eingeht und auch Probleme löst", sagt er. Aber auch klassische Polizeiarbeit ist gefragt. Denn die Polizei konnte bei den 51 Übergriffen nur zehn Tatverdächtige ermitteln. Acht davon waren schon vorher einschlägig polizeibekannt - wegen politisch motivierter Kriminalität.