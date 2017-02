Schnellere Abschiebungen - Berliner Senat gegen Ausreisezentren für Geflüchtete

09.02.17 | 19:07

Bund und Länder wollen ausreisepflichtige Ausländer schneller als bisher aus Deutschland abschieben. Nach internen Beratungen unterstützte die Länderseite am Donnerstag entsprechende Vorschläge des Bundes. "Das Ziel muss sein, dass diejenigen, die keine Bleibeperspektive haben, dass die möglichst aus der Erstaufnahmeeinrichtung und nach

wenigen Wochen in ihre Heimatländer zurückgeführt werden können", sagte der Ministerpräsident von Mecklenburg-Vorpommern, Erwin Sellering (SPD), in Berlin.



Berlin steht den vom Bund vorgeschlagenen Ausreisezentren für Flüchtlinge dagegen skeptisch gegenüber. Er sehe organisatorische und rechtliche Probleme, sagte Senatskanzleichef Björn Böhning (SPD) am Donnerstag. "In Berlin werden sie in jedem Fall nicht geschaffen." Anreize für eine freiwillige Rückkehr sehe der rot-rot-grüne Senat dagegen positiv. "Unsere Linie ist, die freiwillige Rückkehr zu unterstützen."



Unterstützung Berlins für bessere Abstimmung