Versuchter Brandanschlag auf Polizeigebäude in Treptow

Unbekannte haben in der Nacht zu Samstag versucht, ein Polizei-Gebäude im Plänterwald Berlin-Treptow in Brand zu setzen. Der oder die Täter hätten einen brennenden Autoreifen vor die Tür der Kripo-Dienststelle geworfen, teilte die Polizei am Samstag mit. Ein Mitarbeiter einer Wachschutzfirma hatte gegen zwei Uhr morgens einen Knall gehört und Flammen gesehen. Die Polizisten konnten das Feuer schnell löschen. Der polizeiliche Staatsschutz ermittelt.