Kampfsportler verprügelte Polizisten - Brandenburg prüft Einsatz von Bodycams

01.02.17 | 13:04 Uhr

Nachdem ein Kampfsportler drei Polizisten bei einem Einsatz in Guben verprügelte, sieht das Brandenburger Innenministerium Handlungsbedarf: Man wolle Polizisten in einem Pilotprojekt mit Bodycams ausstatten. In Berlin hat man damit gute Erfahrungen gemacht.



Nachdem ein Polizeieinsatz im südbrandenburgischen Guben aus dem Ruder lief, sieht das Brandenburger Innenministerium nun Handlungsbedarf. "Brandenburg will den Einsatz von Bodycams bei der Polizei im Zuge eines Pilotprojektes prüfen", teilte der Sprecher des Inneniministeriums, Wolfgang Brandt, rbb|24 auf Anfrage mit. Bei dem aufsehenerregenden Einsatz am Freitag vergangener Woche waren vier Polizisten zu einem Beziehungsstreit zwischen einem Kampfsportler und seiner Ex-Freundin gerufen worden. Der 25-jährige Berliner, der in der Kampfsporttechnik "Anti-Terror-Kampf" ausgebildet war, hatte drei der Polizisten verprügelt, erst mit Verstärkung von 15 Bereitschaftspolizisten gelang es den Ordnungshütern, den Mann zu überwältigen.



Innenminister hatte im September 2016 eine Arbeitsgruppe eingesetzt

Der Brandenburger Landesverband der Gewerkschaft der Polizei (GdP) hatte anschließend die Landesregierung aufgefordert, für einen schnellen und flächendeckenden Einsatz von Bodycams zu sorgen. Diese an der Brust oder an der Schulter befestigten Körperkameras, die per Knopfdruck eingeschaltet werden, könnten Gewalttäter von ihren Taten abhalten, zudem stünde Videomaterial zur Aufklärung bereit, so die GdP. Brandenburgs Innenminister Karl-Heinz Schröter (SPD) hatte bereits vor mehr als vier Monaten eine Arbeitsgruppe im Polizeipräsidium eingesetzt, die den Einsatz von Bodycams prüfen soll. Diese arbeitet aber offenbar noch an einer Lösung. "Vor dem Start eines solchen Pilotprojekts müssen noch entsprechende gesetzliche Grundlagen geschaffen werden", so Pressesprecher Brandt.

Bundespolizei und Bahn: Bodycams wirken

In Berlin tragen Bundespolizisten am Hauptbahnhof und Ostbahnhof bereits seit einem Jahr Bodycams. Die Beamten schalteten sie etwa dann ein, wenn alkoholisierte Fußballfans oder Partygänger sie bedrängen. Im Juli 2016 zog der Präsident der Bundespolizeidirektion Berlin, Thomas Striethörster, laut "Berliner Morgenpost" ein positives Fazit. Kein einziger Beamter, der mit Kamera ausgerüstet war, sei in dem ersten Halbjahr des Tests attackiert worden - die Übergriffe gegen andere Beamte seien dagegen gestiegen.

Ermutigt von diesem Fazit begann auch die Deutsche Bahn ab dem Sommer vergangenen Jahres, die Kameras an den Bahnhöfen Zoologischer Garten, Alexanderplatz und Ostbahnhof zu testen - und beschloss im Dezember, den Test auf Bundesebene auszuweiten. Denn auch bei den Bahn-Beamten habe es bei den rund 3.500 Einsatzstunden keine Angriffe auf Sicherheitsteams gegeben und weniger Pöbeleien. Zehn Mal seien zudem laut Bahn mit den Körperkameras Videobilder von Straftaten aufgezeichnet worden. In vier Fällen konnte die Polizei das vorhandene Material zur Täterermittlung nutzen.

Berliner Polizei soll Bodycams ebenfalls testen

Eine wissenschaftliche Untersuchung der Universität Cambridge kam jedoch zu nicht ganz so positiven Ergebnissen: Wenn Polizisten die Bodycam an- und ausschalten konnten, nahm die Gewaltanwendung der Polizei sogar um 73 Prozent zu. Wenn die Kamera dagegen während der gesamten Schicht lief, nahm die Gewaltanwendung um 36 Prozent ab. Ein Ergebnis, das eher gegen Kameras spricht, die ein- und ausgeschaltet werden können.

Die rot-rot-grüne Koalition in Berlin steht dem Einsatz der Bodycams bei der Berliner Polizei trotzdem ebenfalls aufgeschlossen gegenüber. Im Koalitionsvertrag ist festgehalten, dass der Einsatz von Bodycamsin einem zweijährigen Probelauf gestestet werden soll. Die Ergebnisse sollen unabhängig wissenschaftlich ausgewertet werden und ein beim Abgeordnetenhaus angesiedelter unabhängiger Polizeibeauftragter soll jederzeit Zugriff auf die gespeicherten Daten haben.