Die schwul-lesbische Parade zum Berliner Christopher-Street-Day (CSD) will klare Kante gegen Rechts zeigen. Das Motto der Demonstration am 22. Juli lautet "Mehr von uns - jede Stimme gegen Rechts", wie der Berliner CSD-Verein am Freitag mitteilte.

Das sei das Ergebnis einer Abstimmung über fast 200 eingereichte Vorschläge. Die politische Richtung sei schnell klar gewesen, hieß es weiter, am Ende sei lediglich über Feinheiten in der Formulierung diskutiert worden.