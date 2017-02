Kalte Heizungen, Schimmel, Bauschäden: Hunderte "Deutsche Wohnen"-Mieter in Berlin fühlen sich mit solchen Problemen im Stich gelassen. Nun musste sich das Unternehmen im Abgeordnetenhaus rechtfertigen – und sorgte mit manchen Aussagen für Ärger. Von Andrea Everwien

Zahlreiche Mieter der Aktiengesellschaft Deutsche Wohnen sind am Mittwochmittag ins Abgeordnetenhaus gekommen - verärgert über marode Wohnungen und steigende Mieten. Sie wollten hören, was die Vertreterin der Gesellschaft, Manuela Damianakis, den Abgeordneten zu sagen hat - über Instandhaltungspflichten und die Anerkennung des Mietspiegels.

Viele Berliner Mieter sind im Dauerclinch mit der "Deutsche Wohnen": Das Unternehmen spart offenbar an der Instandhaltung - selbst dann, wenn Mieter frieren müssen. Nun will die SPD den Immobilienriesen ins Abgeordnetenhaus zitieren.

SPD will Deutsche Wohnen in Ausschuss vorladen

Etwa in "Kreuzkölln", einem Gebiet mit viel Nachzug in den letzten Jahren. "Wenn Sie sich diesen Mietspiegel angucken und die Lageneinteilung, sehen sie, dass das alles vermeintlich einfache Lage ist. Und das kann nicht damit übereinstimmen, wie die tatsächliche Nachfrage dort ist und wie die Lage empfunden wird", erläuterte Damianakis.

Die wohnungspolitische Sprecherin der SPD sagte in der Anhörung, die Anwendung des Mietspiegels habe für den Senat etwas mit sozialer Gerechtigkeit zu tun. Die Deutsche Wohnen behauptet: der Mietspiegel weise viel zu niedrige Mieten aus. Deswegen akzeptiert sie ihn nicht in jedem Fall als Grundlage. Sie möchte höhere Mieten durchsetzen.

Trotz deutlicher Vorhaltungen - die Deutsche Wohnen lässt sich nicht von ihrer Kritik am Berliner Mietspiegel abbringen. "Wir akzeptieren den Mietspiegel als Schätzgrundlage für das Aussprechen von Mieterhöhungen", sagte Damianakis der rbb-Abendschau und setzt hinzu: "Wir halten uns an den Mietspiegel - dort, wo er wo er Ortsüblichkeit ermittelt. Aber es gibt Fälle, wo er nicht die Ortsüblichkeit ermittelt - und da greifen wir auf andere Verfahren zurück."

Die SPD- Abgeordnete Iris Spranger sieht angesichts dieser Aussage ihre Erwartungen an die Deutsche Wohnen überhaupt nicht erfüllt. "Die Deutsche Wohnen ist nach wie vor der Ansicht, dass sie eine richtige Mietenpolitik macht, dass sie Mietspiegel nicht anerkennen muss, oder ihn nur so auslegen will, wie sie ihn braucht, um die Mieterhöhungen zu machen – und das ist der komplett falsche Weg."