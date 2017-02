EU-Kommission droht Strafen wegen schlechter Luft an

Dieselautos produzieren in Berlin und anderen deutschen Städten deutlich mehr gefährliches Stickoxid als die EU-Kommission zulässt. Weil die Politik zu wenig dagegen getan hat, hat die EU nun eine Rüge erteilt. Es drohen Bußgelder von mehreren hundert Millionen Euro.

Wegen anhaltend starker Luftverschmutzung hat die EU-Kommission ein Mahnschreiben an Deutschland geschickt. In insgesamt 28 Gebieten werden die Stickstoffdioxid-Werte (NO2) zu stark überschritten, wie die Brüsseler Behörde am Mittwoch mitteilte. Unter den betroffenen Gebieten sind Berlin, München, Hamburg, Stuttgart und Köln.

Eine rbb|24-Analyse hatte aufgezeigt, dass in Berlin im vergangenen Jahr an sechs von 16 Messboxen die zulässigen EU-Grenzwerte überschritten wurden. Die EU-Kommission nimmt das sehr ernst, denn nach ihren Angaben waren anhaltend hohe NO2-Konzentrationen im Jahr 2003 für knapp 70.000 vorzeitige Todesfälle in Europa verantwortlich. Das sei beinahe das Dreifache der Zahl der Opfer tödlicher Straßenverkehrsunfälle im selben Jahr.