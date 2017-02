Die Landeseinnahmen aus der Erbschaft- und Schenkungsteuer sind in Brandenburg im vergangenen Jahr gestiegen. Die Erben brachten Brandenburg demnach im Jahr 2016 rund 28 Millionen Euro ein - rund 3,4 Millionen Euro mehr als noch ein Jahr zuvor, wie das Finanzministerium am Mittwoch in Potsdam mitteilte.

Die Finanzverwaltung führt die Zunahme darauf zurück, dass im vergangenen Jahr Schenkungen bewusst vorgezogen worden seien, um der Reform der Erbschaft- und Schenkungsteuer zuvor zu kommen. Der Bundesrat hatte der Reform im Herbst 2016 zugestimmt.



Im Vergleich mit den westdeutschen Bundesländern ist der Betrag, den die Erbschaftssteuer Brandenburg in die Kassen spült, relativ gering. Laut Finanzministerium lag das Aufkommen in den fünf ostdeutschen Bundesländern 2016 insgesamt bei etwa 100 Millionen Euro. In den westdeutschen Ländern kamen dagegen 6,9 Milliarden Euro zusammen.