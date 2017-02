Streitgespräch | Makler vs. Volkswirt - "Ihr könnt nicht immer im Prenzlauer Berg wohnen"

Eigentumswohnungen in Berlin haben sich enorm verteuert – die Gefahr einer Preisblase wächst. Familien stehen vor der Wahl: Auf den Makler hören und kaufen, bevor es noch teurer wird? Oder lieber abwarten, dass die Preise wieder fallen? Ein Streitgespräch.

rbb|24: Herr Wohltorf, in Berlin gibt es sehr viele Paare, die nach der Geburt der Kinder in ihrem angestammten Innenstadtbezirk eine größere Wohnung suchen – und trotz monate- bis jahrelanger Suche partout nichts Passendes finden. Was würden Sie aus Maklersicht diesen Familien empfehlen?

Der Makler Dirk Wohltorf, 41, arbeitet seit 20 Jahren als Immobilienmakler in Berlin-Frohnau. Seit 2004 ist er Vorsitzender des Immobilienverbandes IVD Berlin-Brandenburg.

Dirk Wohltorf: Ich erlebe als Makler tatsächlich ganz oft junge Familien, die im Prenzlauer Berg, in Kreuzberg oder in Friedrichshain wohnen und dort nach der Geburt der Kinder eine größere Altbauwohnung suchen – und die entscheiden sich letztlich für ein Haus im Grünen, also im Nordwesten, in Kleinmachnow oder in Teltow. Dort bekommen Sie nämlich ein Haus häufig für günstigere Preise als eine Wohnung in der Innenstadt. Deswegen schicken Sie diese Paare zu uns, zum Verband, und wir werden Ihnen ein paar Angebote machen.

Also entweder raus aus der Stadt – oder doch abwarten, und auf sinkende Preise hoffen? Immerhin sagt ein anerkannter Experte wie Sie, Herr Braun, dass die Preise für Berliner Eigentumswohnungen potentiell um bis zu 27 Prozent einbrechen könnten. Wollen Sie eigentlich Maklern wie Herrn Wohltorf das Geschäft kaputt machen?

Der Volkswirt Reiner Braun, 49, ist Diplom-Volkswirt und Vorstands-Mitglied beim unabhängigen Forschungsinstitut empirica. Dort verantwortet er den "Immobilienblasen-Index". Der Index untersucht alle deutschen Landkreise und Städte anhand verschiedener Faktoren und soll Hinweise auf eine drohende Preisblasen-Gefahr geben.



Reiner Braun: Ich glaube, die Makler verdienen zurzeit ganz gut, das Geschäft werde ich denen sicherlich nicht kaputt machen. Ich sage ja auch nicht, dass die Preise auf jeden Fall einbrechen werden, ich sage nur, dass wir derzeit in Berlin Preise sehen, die sich langfristig nicht halten werden. Das geht aus unserem "Immobilienblasen-Index" hervor – mehrere Faktoren sprechen mittlerweile für eine eher hohe Blasengefahr in Berlin.

Die Preise für Eigentumswohnungen in der Hauptstadt sind in den vergangenen fünf Jahren um 55 Prozent gestiegen – mehr als doppelt so stark wie die Mietpreise. Ist das der wichtigste Indikator für eine Blase? Reiner Braun: Diese Zahlen zeigen auf jeden Fall, dass da eine Schere auseinander geht. Denn um den Kauf einer Wohnung zu refinanzieren, brauche ich in Berlin inzwischen im Schnitt die Einnahmen von 29 Jahresmieten – vor fünf Jahren haben 22,6 Jahresmieten ausgereicht. Das liegt zum einen am starken Zuzug nach Berlin, dadurch steigt die Nachfrage nach Wohnungen. Zum zweiten wurde die Nachfrage befeuert, weil viele Kapitalanleger in Berlin Wohnungen gekauft haben, weil sie auf andere Anlageformen keine Renditen mehr bekommen. Diese Investoren treiben die Kaufpreise zusätzlich hoch.

Herr Wohltorf, wie lange kann es denn aus ihrer Sicht noch gut gehen, dass die Preise für Eigentumswohnungen den Mietpreisen davon laufen? Dirk Wohltorf: Ich glaube nicht, dass diese Schere in ganz Berlin so weit auseinander klafft. Berlin hat 25 bis 30 unterschiedliche Immobilienmärkte, da finden wir auch Bereiche, wo die Mieten und die Eigentumswohnungspreise sich ähnlich entwickelt haben. Das ist zum Beispiel in Spandau oder Reinickendorf der Fall. Was sie tatsächlich nicht mehr günstig bekommen, ist ein sanierter Altbau mit 3,50 Meter hohen Decken, wie das die jungen Familien, die seit zwei Jahren eine Wohnung suchen, gerne haben möchten. Da muss man allen jungen Familien auch mal die Wahrheit sagen: Ihr könnt nicht immer im Prenzlauer Berg, Schöneberg oder Wilmersdorf für wenig Geld wohnen, sondern ihr müsst dann auch ein Stückchen raus gehen.

Herr Braun dreht ihre These um, indem er sagt: viele Wohnungen in Prenzlauer Berg, Schöneberg und Kreuzberg sind derzeit überteuert und werden im Preis wieder fallen. Würden Sie da widersprechen? Dirk Wohltorf: Ja klar. Da haben wir keine Blase, da bin ich ziemlich sicher, und die Zahlen hinken ja auch. Wir haben seit anderthalb Jahren eine Mietpreisbremse, und daran halten sich viele private Eigentümer, für die ich arbeite. Eine Kaufpreisbremse dagegen haben die Politiker noch nicht erwogen, deshalb entwickeln sich Mieten und Kaufpreise auseinander. Reiner Braun: Die Kaufpreise sind aber schon wesentlich stärker gestiegen als die Mieten, als es die Mietpreisbremse noch gar nicht gab. Die Mietpreisbremse führt nun aber tatsächlich dazu, dass die Schere noch weiter auseinander geht. Der zweite Faktor, der aus Sicht von empirica für eine Preisblase spricht: Vor fünf Jahren musste ein Durchschnittshaushalt in Berlin für eine 100 m2-Wohnung noch 8,5 Jahreseinkommen ausgeben. Inzwischen sind es 12,1 Jahreseinkommen. Wie schafft eine Berliner Familie das überhaupt, so viel mehr Geld aufzuwenden? Reiner Braun: Weil die Zinsen in den vergangenen fünf Jahren stark gefallen sind, wird der Effekt dieser höheren Preise zum Teil kompensiert. Mit der gleichen Monatsrate kann eine Familie sich einen höheren Kredit leisten. Aber unterm Strich ist der Wohnungskauf in Berlin trotzdem für viele junge Familien zu teuer geworden. Das liegt auch daran, dass es in Berlin durch Zuzüge mittlerweile etliche Haushalte mit sehr hohem Einkommen gibt, die sich Wohnungen in Innenstadtlagen noch leisten können. Diejenigen, die dasselbe Durchschnittseinkommen haben wie vor fünf Jahren, können sich das nicht mehr leisten, die werden – wie Herr Wohltorf das ja schon geschildert hat - ins Umland vertrieben und kaufen dort.

Was wird denn passieren, wenn die Zinsen wieder steigen – und wie wahrscheinlich ist es, dass sie bald wieder steigen? Reiner Braun: Es ist ganz sicher, dass sie irgendwann anziehen werden. Wann das der Fall sein wird? Wenn ich das wüsste, dann wäre ich wahrscheinlich bald ein reicher Mann. Aber im Zweifelsfall werden die Zinsen plötzlicher, schneller und unerwarteter steigen, als viele das im Moment vermuten – so war es in der Vergangenheit schon häufiger. Und wenn die Zinsen steigen, werden andere Anlageformen wieder attraktiver, das heißt, die Kapitalanleger werden sich aus der Immobilie zurückziehen. Und wenn die Nachfrage nach dem Anlagegut Immobilie sinkt, werden die Immobilienpreise entsprechend sinken. Dirk Wohltorf: Wenn die Investoren woanders wieder drei bis vier Prozent Zinsen für ihr Geld bekommen, gebe ich Herrn Braun Recht, dass sie sich wahrscheinlich wieder aus dem Immobilienmarkt zurückziehen. Aber dennoch stehen dann vier oder fünf junge Familien vor der Tür und sagen: Wir möchten gerne kaufen. Da mache ich mir bei 50.000 Neu-Berlinern pro Jahr auch für die nächsten Jahre wenig Sorgen, dass es crasht. Ich glaube nicht, dass wir uns in fünf Jahren über niedrigere Preise im Eigentumswohnungs-Bereich unterhalten als heute.