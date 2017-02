Horst Berlin Donnerstag, 09.02.2017 | 11:43 Uhr

Welchen "Dickicht all seiner Toleranz- und Antidiskrimierungsregeln" meinen Sie? Ich verstehe den Zusammenhang in diesem Fall nicht. Die Klägerin klagt gegen das Berliner Neutralitätsgesetzes, dass " das Tragen deutlich sichtbarer religiöser Symbole" verbietet. Klingt irgendwie nicht nach Toleranz und speziellen Antidiskrimierungsregeln.



Und wenn man das hier erwähnte Urteil des BVerfG berücksichtigt, dann ist es gewiss kein Unding, dass ihr der Rechtsweg offen steht. Ein Unding ist es ehern, dass sie den rechtsweg an den finanziellen Möglichkeiten des Klägers koppeln.