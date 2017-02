Die drei Senatoren der Linken in Berlin haben ihre Mandate niedergelegt: Kultursenator Klaus Lederer, Sozialsenatorin Elke Breitenbach und Stadtentwicklungssenatorin Katrin Lompscher. Für sie rücken Michail Nelken, Gaby Gottwald und Philipp Bertram nach. Das teilte die Fraktion am Mittwoch mit. Grund für die Mandatsniederlegung ist, dass Die Linke Amt und Mandat trennt. So sind für die Linke das Senatorenamt nicht mit dem Abgeordneten-Mandat vereinbar.

Auch die Grünen hatten eine solche Regelung beschlossen. Wirtschaftssenatorin Ramona Pop jedoch hat ihr Mandat bislang nicht niedergelegt.