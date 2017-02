Der frisch eingestellte Leiter des Berliner Landesbetriebs für Flüchtlingsheime, Rembert Vaerst, soll nach übereinstimmenden Medienberichten 15.000 Euro im Monat verdienen – rund 1.000 Euro mehr als Regierungschef Michael Müller (SPD).

Das berichten übereinstimmend der Tagesspiegel und die BZ Berlin. Sie berufen sich dabei auf eine Senatsvorlage, die Finanzsenator Matthias Kollatz-Ahnen (SPD) und Sozialsenatorin Elke Breitenbach (Linke) am Dienstag im Senat einbringen wollen. Bei der Senats-Pressekonferenz am Mittag werden sie sich voraussichtlich zu dem Thema äußern.



Nach Berlin bringt Vaerst 30 Mitarbeiter aus seinem Wohnort Hamburg mit und soll hier einen Landesbetrieb für die Flüchtlingsbetreuung aufbauen. Ab März soll der Landesbetrieb drei Unterkünfte eröffnen, in denen rund 600 Flüchtlinge vorübergehend betreut werden.