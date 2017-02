Der Wiederaufbau habe "keine substanzielle zivilgesellschaftliche Basis", sondern werde "von den politischen und kirchlichen Eliten herbeigeführt", schreibt Oswalt in einem Brief an die Berliner Superintendentin Ulrike Trautwein. Dieser Brief liegt dem epd vor. Der Umgang mit dem Thema Garnisonkirche habe sein "generelles Unbehagen an einer zu eng mit dem Staat verbundenen Kirche" bestätigt, erklärt Oswalt.

Der Bevollmächtigte des Rates der Evangelischen Kirche in Deutschland (EKD) beim Bund und der EU, Martin Dutzmann, sagte vor Kurzem, die 1945 zerstörte und 1968 abgerissene Garnisonkirche sei ein Gebäude von nationaler Bedeutung. An ihr lasse sich deutsche Geschichte in all ihrer Komplexität und Widersprüchlichkeit studieren. Er und andere Befürworter betonen vor allem die städtebauliche Bedeutung der Kirche.



Der Wiederaufbau der Garnisonkirche ist in Potsdam seit Jahren umstritten. Zuletzt ging es um die Finanziewrung des Turms, der orginalgetreu wiederhergestellt werden und 38 Millionen Euro kosten soll. Die evangelische Kirche treibt den Aufbau mit voran.