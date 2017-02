Audio: Frank Aischmann| ARD-Hauptstadtstudio

Handwerker bauen um - Stühlchen wechsel Dich im Bundestag

10.02.17 | 07:51 Uhr

Im Bundestag demontieren Handwerker derzeit alle Ruhekissen der Demokratie – also die Stühle der Parlamentarier. Denn damit am Sonntag ein neuer Bundespräsident gewählt werden kann, muss kräftig aufgestuhlt werden. Von Frank Aischmann

Der große Umbau begann am Montag: Erst verloren die Hinterbänkler ihre bundestagsblauen Polsterstühle, dann schraubten sich die Handwerker Reihe für Reihe durch das Halbrund langsam Richtung Rednerpult voran. Die Abgeordnetensitze landeten, einzeln in Plastikfolie verpackt, in grünen Rollbehältern - und wurden dann aus dem Plenarsaal in den Lastenaufzug geschoben. Dann kamen die schwarzen Tische mit der Ablage für Akten und Redemanuskripte dran. Tisch für Tisch demontiert - wie alle fünf Jahre bleibt dann auf dem grauen Teppichboden nur Kabelsalat übrig. Und auch der verschwindet. "Wir ziehen jetzt die Kabel von den Mikrofonen, die hinter den Tischen verbaut sind, wieder zurück in den Boden, damit die nachher nicht stören", sagt einer der Handwerker dem rbb.

Aus 630 mach 1260

Die Aufgabe für den anstehenden Wahlsonntag ist schnell beschrieben: in das Plenum mit seinen üblicherweise 630 fest verschraubten Sitzen müssen für die Bundespräsidentenwahl genau doppelt so viele schwarze Stapelstühle rein - 1260. Standen genug im Lager? Sven Göran Mey von der Bundestags-Pressestelle ist sich nicht komplett sicher: "Die sollten da sein - sonst wird nachbestellt. Ich hoffe doch mal, dass die Firma, die die Stühle baut, die Pläne nicht weggeschmissen hat. Aus der Perspektive des großen Bundesadlers an der Stirnseite des Plenums bietet sich ein zweigeteiltes Bild: Unangetastet bleiben das Präsidium und die Regierungsbank sowie die erste Bankreihe der Abgeordneten. Dahinter wurden enge Reihen mit schwarzen Stühlen aufgefüllt. In der ersten Reihe werden am Sonntag auch die wichtigsten Personen sitzen – die Kandidaten. "Es beginnt dann mit der Linken, dann SPD, dann die Grünen, dann kommt die Union, dann die FDP und die übrigen, als da sind: Piraten, AfD, Freie Wähler", erklärt ein Handwerker.

Bis Mittwoch muss alles wieder zurückgebaut werden

Eine einsame graue Wahlkabine steht links unterm Bundesadler, im Foyer warten in mehreren Batterien weitere Wahlkabinen. Der namentliche Aufruf der 1260 Wahlleute am Sonntag und das geheime Abstimmen anschließend wird einige Zeit in Anspruch nehmen - bis Bundestagspräsident Norbert Lammert (CDU) schließlich das Ergebnis des ersten Wahlgangs bekannt gibt. Wer nächster Bundespräsident wird, mag bereits klar sein – aber eine Wahl ist eine Wahl. Nach einer kurzen Zeremonie ziehen die Wahlleute am Sonntag ins benachbarte Paul-Löbe-Haus, um sich zu stärken. Im Plenarsaal beginnt dann die Rolle Rückwärts - Umräumen, Einbau der 630 Stühle und Tisch und Verkabelung der Mikrofone. Denn am Mittwoch wird das Plenum wieder gebraucht für eine normale Sitzung. Bundestags-Sprecher Sven Göran Mey räumt ein: "Das wird eng. Ich weiß nicht, ob am Mittwoch alles bereits wieder so aussieht, wie es vorher ausgesehen hat." Die gute Nachricht: Läuft alles planmäßig, sind bis zum nächsten Umbau wieder fünf Jahre Zeit.